Huấn luyện viên Kim Sang Sik nối dài kỷ lục bất bại cùng đội tuyển Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bandung, chiến thắng 1-0 trước Philippines ở trận ra quân FIFA ASEAN Cup 2026 không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm mà còn nối dài chuỗi trận bất bại của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik lên 27 trận.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất ở phút 25, giúp Việt Nam vượt qua Philippines trong trận đấu diễn ra tại Bandung (Indonesia).

Đội tuyển Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp một, nhưng gặp không ít khó khăn khi Philippines gia tăng sức ép sau giờ nghỉ. Hàng phòng ngự cùng thủ môn Lê Giang Patrik đã chơi tập trung để bảo toàn lợi thế mong manh.

Với kết quả này, huấn luyện viên Kim Sang Sik tiếp tục kéo dài chuỗi bất bại cùng đội tuyển Việt Nam lên 27 trận. Thành tích này vượt qua cột mốc 18 trận bất bại được ghi nhận trong giai đoạn 2016-2018 dưới thời các huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang Seo.

Cột mốc mới đến trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam chưa có nhiều thời gian chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi vừa trở về từ ASIAD. Chiến thắng trước Philippines vì thế mang ý nghĩa quan trọng về điểm số cũng như tạo đà cho những trận đấu tiếp theo.

Thử thách lớn nhất của Việt Nam tại bảng B đang ở phía trước khi đội tuyển sẽ đối đầu Thái Lan ngày 29/9. Thái Lan khởi đầu giải bằng chiến thắng 4-0 trước Pakistan và đang có lợi thế về hiệu số.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết ông đã theo dõi trận đấu này và đánh giá Thái Lan là đối thủ mạnh. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu sắp tới.

Sau trận gặp Thái Lan, Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với Pakistan vào ngày 2/10. Mỗi trận đấu vì thế đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tại bảng B./.

Đội tuyển Việt Nam thắng trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam có màn chạy đà thuận lợi cho trận "đại chiến" Thái Lan khi giành chiến thắng 1-0 trước Philippines ở ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026.