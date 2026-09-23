Đội tuyển Việt Nam đến Indonesia, sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026

Chiều 23/9, sau hành trình di chuyển từ thủ đô Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, "các chiến binh Sao vàng" nằm ở bảng B Division 1 cùng với các đội tuyển Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Chia sẻ tại sân bay Soekarno-Hatta, hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh cho biết anh và các đồng đội đang rất hào hứng khi được tham gia giải đấu.

Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ: “Đây là một giải đấu mới, lần đầu tiên được tổ chức. Chúng tôi rất hào hứng được tham dự giải đấu mới này. Giải đấu được tổ chức bởi FIFA, nên tôi hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp và có thật nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ của tất cả các quốc gia.”

Đánh giá về bảng đấu với sự góp mặt của Thái Lan, Philippines và Pakistan, Quang Vinh cho rằng đây sẽ là thử thách không dễ dàng. "Đó là một bảng đấu khó khăn. Họ có những cầu thủ giỏi. Chúng tôi sẽ cống hiến hết sức mình để cạnh tranh vị trí nhất bảng," Quang Vinh cho hay.

Cao Pendant Quang Vinh cũng khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là hướng tới chiến thắng trong từng trận đấu và cạnh tranh chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.

“Kỳ vọng của chúng tôi luôn là giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi muốn vô địch giải đấu. Toàn đội rất giàu tham vọng, vì vậy chúng tôi sẽ làm mọi thứ để giành chức vô địch," hậu vệ này cho hay.

Lịch thi đấu của Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, với sự tham dự của các đội tuyển theo hình thức mời.

Theo Điều lệ, giải đấu nằm trong khung FIFA Days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, đồng thời các trận đấu được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nam với tư cách các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong thời gian thuộc lịch thi đấu quốc tế chính thức.

Các cầu thủ Việt Nam hướng đến chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Theo thể thức được FIFA quy định, FIFA ASEAN Cup 2026 gồm hai hạng đấu: Division 1 - FIFA ASEAN Cup Premier Division và Division 2 - FIFA ASEAN Cup Challenge Division.

Tại Division 1, bảng B quy tụ 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore.

Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 3 trận theo thể thức vòng tròn một lượt và tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết Division 1, với đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng B.

Trong trường hợp các đội bằng điểm sau vòng bảng, FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí xếp hạng theo thứ tự, trước hết dựa trên thành tích đối đầu giữa các đội liên quan, sau đó đến hiệu số bàn thắng, số bàn thắng và các tiêu chí tiếp theo; nếu vẫn không thể phân định, thứ hạng FIFA sẽ được áp dụng.

Theo lịch thi đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương bằng màn chạm trán Philippines trên sân vận động Si Jalak Harupat (Bandung) vào lúc 19g30 ngày 26/9.

Ba ngày sau, đội tuyển tiếp tục cuộc đua tại bảng B bằng màn đối đầu với Thái Lan, cũng diễn ra trên sân Si Jalak Harupat vào lúc 19g30.

Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải hành quân đến Jakarta để chạm trán Pakistan trên sân Gelora Bung Karno vào lúc 16g ngày 2/10.

Theo lịch thi đấu tổng thể, các trận đấu vòng bảng Division 1 diễn ra từ ngày 25/9 đến 3/10. Trận chung kết Division 1 dự kiến diễn ra lúc 20g ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta, trong khi trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16g cùng ngày.

Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Với việc được tổ chức trong khung lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thi đấu với những đối thủ có chất lượng./.

Khoa Ngô, Adou Minh, Williams Minh Hoàng sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026 Những tân binh Việt kiều như Ngô Đăng Khoa, Adou Minh hay Williams Minh Hoàng được kỳ vọng sẽ mang đến "làn gió mới" cho đội tuyển Việt Nam ở giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026.