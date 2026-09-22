Quang Hải chấn thương, Võ Hoàng Minh Khoa được triệu tập bổ sung dự FIFA ASEAN Cup 2026

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ không thể cùng đội Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 do gặp chấn thương cổ chân trái.

Quang Hải là một trong những nhân tố quan trọng của "Những Chiến binh Sao Vàng" ở nhiều giải đấu quốc tế và vừa cùng đội tuyển Việt Nam hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vương tại Giải Vô địch Đông Nam Á ASEAN Cup 2026.

Tuy nhiên, do gặp chấn thương ở cổ chân trái, tiền vệ thuộc biên chế Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ không thể góp mặt tại FIFA ASEAN Cup 2026. Sự vắng mặt đáng tiếc của "Hải con" sẽ ảnh hưởng nhiều đến những kế hoạch của huấn luyện viên Kim Sang-sik ở giải đấu sắp tới.

Để khỏa lấp vị trí của tiền vệ đội trưởng đội tuyển Việt Nam, thầy Kim quyết định triệu tập bổ sung tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa thuộc biên chế Câu lạc bộ Becamex Thành phố Hồ Chí Minh.

Võ Hoàng Minh Khoa sinh năm 2001, từng góp mặt trong đội hình đội tuyển U23 Việt Nam giành chức vô địch tại Giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2023, tham dự Vòng Chung kết U23 châu Á 2024 tại Qatar, trước khi có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia trong chiến thắng 5-0 của tuyển Việt Nam trước đối thủ Lào tại Vòng loại Asian Cup 2027.

Sự bổ sung Võ Hoàng Minh Khoa được kỳ vọng sẽ giúp huấn luyện viên Kim Sang-sik có thêm một lựa chọn ở tuyến giữa trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Võ Hoàng Minh Khoa (số 9) được triệu tập bổ sung thay vị trí của Quang Hải. (Ảnh: VFF)

Trước đó, "Binh đoàn Rồng Vàng" cũng đã phải nói lời chia tay với trung vệ trụ cột Thành Chung. Tiền vệ sinh năm 2006 Ngô Đăng Khoa đã được thầy Kim triệu tập bổ sung để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển. Khoa Ngô từng được gọi lên tuyển Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026, nhưng đã lỡ hẹn vì chấn thương.

Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào chiều nay 22/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ di chuyển sang Indonesia vào sáng ngày 23/9.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat, Bandung, trước khi lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: VFF)

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