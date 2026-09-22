ASIAD 2026: U23 Việt Nam vào tứ kết, đội tuyển nữ đối mặt thử thách

Cả hai đội tuyển bóng đá Việt Nam là U23 và đội tuyển nữ đều đã giành được tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026).

U23 Việt Nam chờ đợi đối thủ ở tứ kết

U23 Việt Nam đã giành quyền đi tiếp với tư cách nhì bảng C sau khi để thua 0-2 U23 Uzbekistan ở lượt cuối vòng bảng.

Ở trận đấu này, U23 Việt Nam dù đã thi đấu nỗ lực song đã không thể gây bất ngờ khi phải nhận bàn thua ở ngay phút thứ 5 sau pha dứt điểm của Mukhammadali Urinboev.

Đến phút 68, Nurlan Ibraimov ghi bàn thắng ấn định 2-0 cho U23 Uzbekistan trong tình huống đối mặt thủ thành Cao Văn Bình.

Với kết quả này, U23 Việt Nam đứng thứ hai bảng C với 4 điểm và hoàn thành mục tiêu đầu tiên là giành quyền vào tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Theo mã bốc thăm, đội đứng nhì bảng C sẽ gặp đội đứng nhất bảng D tại vòng tứ kết môn bóng đá nam ASIAD 2026.

Sau lượt trận thứ hai, bảng D đã xác định hai đội giành quyền đi tiếp là U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia khi cùng có chiến thắng trước U23 Qatar. Vì vậy, trận đấu trực tiếp giữa hai đội sẽ quyết định vị trí chung cuộc tại bảng đấu.

Hiện U23 Hàn Quốc đang có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Do đó, nếu hai đội hòa nhau, U23 Hàn Quốc sẽ giữ ngôi đầu bảng D và trở thành đối thủ của U23 Việt Nam tại tứ kết.

Trong trường hợp U23 Saudi Arabia giành chiến thắng, đội bóng Tây Á sẽ vươn lên dẫn đầu bảng D và gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

U23 Việt Nam xếp nhì bảng sau trận thua U23 Uzbekistan. (Nguồn: VFF)

Cả U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia đều là đội bóng được giá cao. Thế nên, khi được hỏi về đối thủ ở tứ kết, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh khẳng định toàn đội cần sẵn sàng cho mọi khả năng. “Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết,” ông nhấn mạnh.

Hiện tại, môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã chính thức xác định được 6 đội bóng góp mặt gồm Việt Nam, Uzbekistan (bảng C), Nhật Bản, Thái Lan (bảng A) và Hàn Quốc, Saudi Arabia (bảng D).

Hai suất cuối cùng góp mặt ở tứ kết sẽ được xác định sau loạt trận cuối cùng của bảng B, diễn ra vào ngày 23/9. Ở lượt cuối bảng B, U23 UAE sẽ đối đầu U23 Trung Quốc, còn U23 Triều Tiên so tài với U23 Iran.

Tuyển nữ Việt Nam đối mặt thách thức

Trước U23 Việt Nam, đội tuyển nữ cũng đã ghi tên mình vào tứ kết ASIAD 2026 sau trận hòa 0-0 bàn thắng trước đội tuyển Thái Lan ở trận quyết đấu.

Kết thúc vòng bảng, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc chỉ giành được vị trí thứ 3 bảng E với 1 điểm, ghi 1 bàn thắng và thua đến 10 bàn.

Kết quả này đưa đội tuyển nữ Việt Nam giành quyền vào vòng đấu tiếp theo với tư cách là một trong hai đội xếp thứ 3 có thành tích tốt.

Với vị trí này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải đối mặt nhiều khó khăn trên hành trình của mình khi đối thủ tiếp theo sẽ là đội tuyển nữ Trung Quốc.

Tại giải đấu này, đội tuyển nữ Trung Quốc thi đấu ổn định, giành vị trí nhất bảng G với 7 điểm, ghi 11 bàn và thủng lưới 3 lần.

Với những gì đã thể hiện, đội tuyển nữ Trung Quốc được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

U23 Việt Nam sẽ đối mặt nhiều thách thức ở tứ kết ASIAD 2026. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Trung Quốc cũng chính là đội bóng mà đội tuyển nữ Việt Nam từng gặp trong quá trình tập huấn trước ASIAD 2026.

Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cho biết Trung Quốc có trình độ cao hơn và đội tuyển nữ Việt Nam cần có sự chuẩn bị phù hợp.

“Trong chuyến tập huấn trước giải, chúng tôi đã đấu với Trung Quốc. Trình độ họ tốt hơn đội tuyển nữ Việt Nam," ông Hoàng Văn Phúc cho biết. "Trước mắt, toàn đội cần tập trung hồi phục thể lực, sau đó ban huấn luyện sẽ xây dựng phương án chiến thuật phù hợp. Khả năng cao chúng tôi sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công.”

Theo lịch thi đấu, trận tứ kết giữa đội tuyển nữ Trung Quốc và đội tuyển nữ Việt Nam sẽ diễn ra lúc 13 giờ ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam)./.

ASIAD 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam hòa Thái Lan, thẳng tiến vào tứ kết Kết quả hòa 0-0 đủ giúp đội tuyển nữ Việt Nam đứng thứ ba bảng E và giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, Thái Lan phải dừng bước sớm.