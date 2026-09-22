Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 22/9: Việt Nam giành HCV đầu tiên

Đội tuyển Karate đã thi đấu ấn tượng để giúp đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương Vàng đầu tiên tại Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026).

Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm của đội tuyển Karate chính là những người đã "mở hàng vàng" cho đoàn Việt Nam.

Bộ ba võ sỹ Karate đã xuất sắc đánh bại Sadeghi Dastak Fatemeh, Hosseini Zeynabalsadat và Animi Soumeh Kabodin Sepideh của Iran 5-0 để giành huy chương Vàng nội dung kata đồng đội nữ.

Với thành tích này, đoàn thể thao Việt Nam đã có được 4 huy chương tại ASIAD 2026 gồm 1 huy chương Vàng và 3 huy chương Đồng.

Trước đó, 3 huy chương Đồng của Việt Nam thuộc về bộ đôi Nguyễn Hoàng Minh Tân-Trịnh Gia Nghi, Bùi Ngọc Nhi và Nguyễn Thị Diệu Ly.

Kết quả này giúp đoàn thể thao Việt Nam vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.

Ở nhóm đầu bảng xếp hạng, đoàn thể thao Trung Quốc vẫn khẳng định vị thế của mình để đứng ngôi đầu với 27 huy chương Vàng, 10 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản xếp thứ 2 với 8 huy chương Vàng, 12 huy chương Bạc và 13 huy chương Đồng. Hàn Quốc đứng thứ 3 với 5 huy chương Vàng 4 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng.

Tính đến 14g45 ngày 22/9, ASIAD 2026 đã có tổng cộng 33 đoàn thể thao giành được huy chương./.

ASIAD 2026: Ngày thi đấu thứ 3-Kỳ vọng “mở kho vàng” Hai xạ thủ Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo tranh tài nội dung súng trường đồng đội nam-nữ; đây là nội dung đáng chú ý khi Bắn súng Việt Nam từng giành Huy chương Vàng tại ASIAD 2022.