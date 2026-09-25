ASIAD 2026: Bài kiểm tra về bản lĩnh đối với đội tuyển Việt Nam

Sau khi giành quyền vào tứ kết môn Bóng đá nam ASIAD 2026 với vị trí nhì bảng C, U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9 (giờ Việt Nam).

Trước đối thủ đang có thành tích toàn thắng tại vòng bảng và sở hữu lực lượng được đánh giá cao, thầy trò Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đứng trước bài kiểm tra lớn về chuyên môn, sự tập trung và bản lĩnh thi đấu.

U23 Việt Nam khép lại vòng bảng với 4 điểm sau khi hòa U23 Kuwait 1-1, thắng U23 Philippines 2-0 và thua U23 Uzbekistan 0-2. Kết quả đủ để đội đứng thứ hai bảng C, dù màn trình diễn qua ba trận đấu chưa cho thấy sự ổn định cần thiết.

Các học trò của Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh từng có những thời điểm kiểm soát tốt thế trận, song khả năng duy trì sức ép và sự kết nối giữa các tuyến chưa thật sự nhất quán.

Trận thua Uzbekistan là minh chứng rõ nét khi U23 Việt Nam gặp khó trước tốc độ và khả năng chuyển trạng thái của đối thủ, đồng thời không tạo được đủ sức nặng trong những thời điểm cần đẩy cao đội hình.

Ở phía đối diện, U23 Hàn Quốc bước vào tứ kết với phong độ ấn tượng. Đội bóng “Xứ Kim chi” toàn thắng vòng bảng, lần lượt vượt qua U23 Qatar 4-1 và U23 Saudi Arabia 2-0 để đứng đầu bảng D. Hàn Quốc cũng đang hướng tới mục tiêu giành huy chương Vàng ASIAD lần thứ tư liên tiếp.

Sự khác biệt về những gì hai đội thể hiện tại vòng bảng khiến U23 Việt Nam khó có thể lựa chọn cách chơi thiên về kiểm soát trong phần lớn thời gian. Trước sức ép của đối thủ, khả năng giữ cự ly đội hình, bảo vệ khu vực trước vòng cấm và hạn chế những khoảng trống ở trung lộ sẽ là yêu cầu quan trọng.

Hàn Quốc có ưu thế về thể hình và khả năng chơi bóng bổng, trong khi các cầu thủ tấn công sở hữu tốc độ và khả năng xử lý tốt. Vì vậy, hàng phòng ngự Việt Nam sẽ phải duy trì sự tập trung cao, đặc biệt trong các tình huống bóng hai và những pha chuyển trạng thái nhanh.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không thể chỉ chờ đợi cơ hội từ sai sót của đối phương. Thanh Nhàn, Ngọc Mỹ và Lê Phát đã cho thấy khả năng tạo đột biến trong những trận đấu vừa qua.

Khi Hàn Quốc đẩy cao đội hình, khoảng trống phía sau hàng thủ có thể mở ra, tạo điều kiện để Việt Nam tổ chức những pha phản công với tốc độ cao. Khả năng trở lại của Xuân Bắc cũng là một yếu tố đáng chú ý.

Tiền vệ này có thể giúp tăng khả năng kết nối giữa các tuyến và điều tiết nhịp độ, qua đó tạo thêm phương án cho U23 Việt Nam khi chuyển từ phòng ngự sang tấn công.

Cuộc đối đầu tại ASIAD lần này cũng gợi lại màn so tài giữa hai đội ở Vòng chung kết U23 châu Á 2026. Khi đó, U23 Việt Nam hòa U23 Hàn Quốc 2-2 sau 120 phút trước khi giành chiến thắng 7-6 trong loạt sút luân lưu để đoạt huy chương Đồng.

Tuy nhiên, kết quả ấy chỉ có giá trị tham khảo. Hai đội hiện tại có lực lượng, ban huấn luyện và hoàn cảnh thi đấu khác nhau.

Với U23 Việt Nam, điều quan trọng là không bị chi phối bởi những gì đã diễn ra trước đây, đồng thời tránh tâm lý e ngại trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Một trận tứ kết cũng đòi hỏi sự khác biệt so với vòng bảng. Những sai sót nhỏ có thể quyết định cục diện, trong khi khả năng duy trì sự tỉnh táo qua từng thời điểm sẽ đặc biệt quan trọng. U23 Việt Nam cần phát huy những điểm mạnh đã thể hiện, đồng thời hạn chế tối đa những khoảng thời gian đánh mất thế trận.

Trước một U23 Hàn Quốc có nhiều lợi thế, cơ hội của đội bóng áo đỏ sẽ đến từ sự kỷ luật trong tổ chức, khả năng chống chịu sức ép và hiệu quả trong những tình huống tấn công. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt thời cơ, U23 Việt Nam có thể tạo ra một trận tứ kết giàu tính cạnh tranh./.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 23/9 Đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 48 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng.

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