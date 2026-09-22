U23 Việt Nam sẵn sàng trước mọi đối thủ tại ASIAD 2026

Sau trận thua 0-2 trước U23 Uzbekistan ở lượt cuối bảng C môn Bóng đá nam ASIAD 2026, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đánh giá cao sức mạnh của đối thủ, đồng thời hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò trong hành trình vòng bảng. Nhà cầm quân U23 Việt Nam khẳng định toàn đội sẽ chuẩn bị tốt nhất cho vòng tứ kết, cho dù đối thủ là U23 Hàn Quốc hay U23 Saudi Arabia.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh gửi lời chúc mừng U23 Uzbekistan sau khi đội bóng Trung Á toàn thắng cả 3 trận vòng bảng. Theo ông, Uzbekistan gần như giữ nguyên lực lượng từng dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026, sở hữu đội hình đồng đều và có sự chuẩn bị tốt.

Trước đối thủ mạnh này, Ban huấn luyện U23 Việt Nam chủ trương nhập cuộc thận trọng. Tuy nhiên, tốc độ của Uzbekistan cùng một thoáng thiếu tập trung khiến đội sớm nhận bàn thua đầu tiên ở phút thứ 5.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh cho biết: “Sau bàn thua, U23 Việt Nam chơi tự tin trở lại, kiểm soát bóng. Nhưng Xuân Bắc gặp chấn thương làm suy giảm khả năng cầm nhịp chuyển đổi trạng thái. Ở hiệp một, chúng tôi tạo được cơ hội. Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện có thể đã khác trong hiệp hai.”

Đánh giá về hành trình vòng bảng, Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh hài lòng với thái độ và tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt là trong điều kiện đội có thời gian chuẩn bị ngắn và lực lượng được bổ sung xen kẽ giữa những cầu thủ từng dự Vòng chung kết U23 châu Á 2026 và các nhân tố mới.

Tuy nhiên, nhà cầm quân này cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm cần cải thiện: “Lối chơi có lúc còn chậm nhịp, khả năng khai thác tấn công ở 1/3 cuối sân là điều tôi chưa hài lòng.”

Thời tiết oi nóng tại Nagoya (Nhật Bản) trong những ngày qua cũng phần nào ảnh hưởng đến thể lực của các cầu thủ. Theo Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh, việc phục hồi thể trạng sẽ là nhiệm vụ quan trọng sau trận đấu với Uzbekistan.

U23 Việt Nam kết thúc vòng bảng với 4 điểm và giành quyền vào tứ kết với tư cách nhì bảng C. Đối thủ của đội sẽ là đội nhất bảng D, được xác định sau cuộc tranh tài giữa U23 Hàn Quốc và U23 Saudi Arabia.

Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Trước câu hỏi về khả năng đối đầu một trong hai đội bóng này, Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nhấn mạnh yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Ông khẳng định: “Dù gặp đối thủ nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bước vào tứ kết.”

Nhà cầm quân U23 Việt Nam cũng đánh giá tích cực về quá trình làm việc với đội thời gian qua, trong bối cảnh nhiều cầu thủ chủ chốt của lứa U23 đã được đôn lên đội tuyển quốc gia. Ông cho rằng việc trao cơ hội cho các nhân tố mới sẽ giúp lực lượng này tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và tiến bộ trong tương lai.

Về tình hình nhân sự, U23 Việt Nam đã chịu một số tổn thất trong vòng bảng, trong đó Xuân Bắc và Quốc Cường gặp chấn thương. Ban huấn luyện sẽ đánh giá tình trạng thể lực thực tế của các cầu thủ sau trận đấu với Uzbekistan để lựa chọn phương án nhân sự phù hợp cho vòng tứ kết./.

Đội tuyển U23 Việt Nam điều chỉnh nhân sự tham dự ASIAD 2026 Thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc và tiền vệ Hoàng Quang Dũng là hai cái tên được lựa chọn thay thế Phạm Đình Hải và Nguyễn Công Phương cùng U23 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam ASIAD 2026.