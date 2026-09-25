ASIAD 2026: Ngày thi đấu 25/9 – Sôi động với nhiều cơ hội tranh huy chương

Ngày 25/9 – ngày thi đấu chính thức thứ 6 của ASIAD 2026 – sẽ tiếp tục chứng kiến những màn tranh tài sôi động của đoàn Thể thao Việt Nam, với sự góp mặt ở nhiều môn như Bắn súng, Cử tạ, Canoeing, Thể dục dụng cụ, Bơi, Điền kinh, Boxing, Đấu kiếm và Cầu lông.

Bên cạnh các nội dung vòng loại, các vận động viên Việt Nam sẽ tranh tài ở một số nội dung chung kết, trong khi hai đội tuyển bóng đá nam và nữ lần lượt bước vào những trận đấu đáng chú ý.

Tâm điểm trong ngày thuộc về Bắn súng, nơi bộ đôi Phạm Quang Huy và Trịnh Thu Vinh tranh tài ở nội dung Súng ngắn hỗn hợp nam-nữ. Hai xạ thủ từng giành huy chương Vàng châu Á ở nội dung này và được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh huy chương tại ASIAD 2026.

Cử tạ cũng có vận động viên Việt Nam góp mặt ở chung kết khi Quàng Thị Tâm tranh tài tại hạng 57 kg nữ. Trong khi đó, Trịnh Hải Khang thi chung kết Nhảy chống nam môn Thể dục dụng cụ.

Ở môn Canoeing, đội K4 500m nữ gồm Hoàng Thị Hường, Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm và Đỗ Thị Thanh Thảo góp mặt tại chung kết A. Huỳnh Cao Minh và Đỗ Minh Thuận cũng thi bán kết K2 500m nam.

Trên “đường đua xanh”, các vận động viên Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung vòng loại, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Quang Thuấn và Nguyễn Thúy Hiền. Các nội dung chung kết diễn ra vào buổi chiều sẽ là cơ hội để những vận động viên vượt qua vòng loại tiếp tục cạnh tranh thành tích.

Bên cạnh đó, các vận động viên Việt Nam tiếp tục thi đấu ở Điền kinh, Boxing, Đấu kiếm và Cầu lông. Nguyễn Hải Đăng góp mặt ở vòng loại đơn nam Cầu lông, trong khi đội tuyển Bóng ném nữ Việt Nam gặp Uzbekistan.

Đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tâm điểm thể thao hôm nay chính là hai cuộc đối đầu đầy thử thách của bóng đá Việt Nam: đội tuyển nữ chạm trán Trung Quốc tại tứ kết, trong khi U23 Việt Nam quyết đấu U23 Hàn Quốc để giành vé vào bán kết môn Bóng đá nam.

Sau khi giành quyền vào tứ kết với vị trí thứ ba bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Trung Quốc trong trận đấu diễn ra lúc 13h00 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động Nagai, Osaka (Nhật Bản).

Trước đối thủ đang dẫn đầu bảng A và sở hữu hàng công có hiệu suất ghi bàn cao, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đứng trước thử thách lớn trong hành trình tại ASIAD 2026.



Đội tuyển nữ Việt Nam giành vé vào tứ kết với tư cách một trong hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau ba trận vòng bảng, Việt Nam có 1 điểm, xếp trên Thái Lan nhờ chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối, hai đội hòa nhau 0-0, qua đó cùng khép lại vòng bảng với 1 điểm.

Trong khi đó, Trung Quốc đứng đầu bảng A với 7 điểm sau hai trận thắng và một trận hòa. Đội chủ nhà lần lượt thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1, hòa Uzbekistan 1-1 và đánh bại Philippines 5-1. Sau ba trận, Trung Quốc ghi 11 bàn, trong đó Wang Yanwen lập hat-trick ở lượt trận cuối.



Hiệu suất tấn công là một trong những điểm đáng chú ý nhất của Trung Quốc. Tuy nhiên, đội bóng này cũng để thủng lưới ở cả ba trận vòng bảng. HLV Ante Milicic thừa nhận Trung Quốc cần cải thiện sự phối hợp giữa hàng hậu vệ và thủ môn, đồng thời hạn chế những sai sót cá nhân. Đây có thể là những vấn đề mà đội tuyển nữ Việt Nam cần tìm cách khai thác trong trận đấu loại trực tiếp.



Thử thách đối với Việt Nam càng lớn khi Trung Quốc là đối thủ quen thuộc và có ưu thế về thể hình, thể lực. Hai đội vừa gặp nhau trong chuyến tập huấn của Việt Nam tại Trung Quốc trước ASIAD, với chiến thắng 3-0 thuộc về đội chủ nhà. Trước đó, Việt Nam cũng lần lượt nhận thất bại 0-2 và 1-6 trước Trung Quốc trong quá trình chuẩn bị cho AFC Women's Asian Cup.



Mặc dù vậy, những kết quả ở các trận giao hữu không phản ánh hoàn toàn cục diện của một trận đấu loại trực tiếp. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có sự chuẩn bị riêng cho cuộc đối đầu này, trong đó ban huấn luyện tập trung phân tích lối chơi, chiến thuật và đặc điểm của từng vị trí bên phía Trung Quốc.

Tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết toàn đội tôn trọng đối thủ và xác định phải nỗ lực ở mức cao nhất. Theo nữ tiền vệ, ban huấn luyện đã cung cấp các video phân tích chiến thuật và đặc điểm của các cầu thủ Trung Quốc để toàn đội có sự chuẩn bị tốt hơn.

Thái Thị Thảo chia sẻ: "Trung Quốc luôn là một đội tuyển mạnh của châu Á và Việt Nam rất tôn trọng đối thủ. Chúng tôi sẽ phải cố gắng hơn 100% sức lực để có thể tạo được dấu ấn và hướng tới một kết quả có thể đạt được kỳ vọng của ban huấn luyện cũng như người hâm mộ."

Đây cũng là kỳ ASIAD thứ ba trong sự nghiệp của Thái Thị Thảo. Theo nữ tiền vệ, bóng đá nữ châu Á đang phát triển nhanh khi nhiều đội tuyển tăng cường đầu tư, qua đó từng bước thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Cuộc đối đầu với Trung Quốc vì thế cũng là cơ hội để các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trước một đối thủ hàng đầu châu lục.



Sau vòng bảng, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện khả năng tổ chức và duy trì sự kết nối giữa các tuyến. Ở trận gặp Thái Lan, hàng phòng ngự đã giữ sạch lưới, nhưng khả năng tạo cơ hội và tổ chức tấn công vẫn là vấn đề cần được cải thiện khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp.



Trung Quốc nhiều khả năng sẽ gây sức ép bằng khả năng tranh chấp, ưu thế thể hình và lối chơi trực diện. Trong bối cảnh đó, việc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ và tận dụng tốt các tình huống chuyển trạng thái sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với đội tuyển nữ Việt Nam.



Ở chiều ngược lại, Trung Quốc cũng có những vấn đề về lực lượng. Tiền đạo Zhang Linyan đã phải rời sân sớm trong trận gặp Philippines, trong khi HLV Milicic cho biết một số cầu thủ chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Những yếu tố này có thể được đội tuyển nữ Việt Nam tính đến trong quá trình chuẩn bị chiến thuật.



Với tính chất của một trận tứ kết, sự tập trung và khả năng tận dụng cơ hội sẽ có vai trò quan trọng. Đội tuyển nữ Việt Nam cần duy trì sự chắc chắn trong phòng ngự, hạn chế những khoảng trống trước sức ép của đối thủ và tận dụng tối đa những cơ hội tạo ra nếu muốn tạo dấu ấn trước Trung Quốc.

Sau 5 ngày thi đấu chính thức, đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng, tổng cộng 17 huy chương, đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

Riêng trong ngày 24/9, các vận động viên Việt Nam giành thêm 1 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng, trong đó Rowing đóng góp 4 huy chương Đồng./.

ASIAD 2026: Điền kinh Việt Nam có huy chương đầu tiên, rowing giành 4 HCĐ Với 1 huy chương Bạc và 7 huy chương Đồng giành được trong ngày 24/9, đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp với 1 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 14 huy chương Đồng.

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