ASIAD 20: Wushu giành 4 Huy chương Đồng, Việt Nam tạm xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp

Ngày thi đấu 23/9 tại ASIAD 20 chứng kiến wushu Việt Nam giành 4 Huy chương Đồng và có 1 võ sỹ vào chung kết. Dương Thúy Vi là người mở màn với Huy chương Đồng ở nội dung kép kiếm thuật-thương thuật nữ.

Cô đạt 9,703 điểm ở bài kiếm thuật và 9,710 điểm ở bài thương thuật, đứng thứ ba chung cuộc sau các vận động viên Trung Quốc và Nhật Bản. Thành tích này nối dài bảng thành tích của võ sỹ sinh năm 1993, người từng giành Huy chương Vàng ASIAD 2014 tại Incheon.

Ở nội dung tán thủ, Nguyễn Thị Thu Thủy giành Huy chương Đồng hạng 60kg nữ sau khi thua Zhang Xiaoyu của Trung Quốc tại bán kết.

Hứa Văn Đoàn cũng nhận Huy chương Đồng hạng 60kg nam sau thất bại trước Tang Sishuo của Trung Quốc. Tấm Huy chương Đồng còn lại thuộc về Nguyễn Khắc Kiên ở hạng 65kg nam, sau khi anh để thua Shoja Panahigelehkolaei của Iran tại bán kết.

Điểm sáng lớn nhất trong ngày của wushu Việt Nam là Đinh Văn Tâm.

Ở bán kết tán thủ hạng 56kg nam, Văn Tâm đánh bại Fereddy Sinaga của Indonesia với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết. Kết quả này giúp võ sỹ Việt Nam chắc chắn có ít nhất Huy chương Bạc tại ASIAD 20.

Đối thủ của Đinh Văn Tâm ở trận tranh Huy chương Vàng là Ou Jiaming của Trung Quốc. Như vậy, trong ngày 23/9, wushu Việt Nam vừa giành 4 Huy chương Đồng, vừa có 1 võ sỹ góp mặt ở trận chung kết, mở ra cơ hội bổ sung thêm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Ngoài wushu, bắn súng cũng đóng góp thêm một Huy chương Đồng cho đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày 23/9.

Bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đạt tổng cộng 1.719 điểm để đứng thứ ba nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Nguyễn Thùy Trang còn giành quyền vào chung kết cá nhân nhưng kết thúc ở vị trí thứ sáu với 159,7 điểm.

Ở các môn khác, Võ Thị Mỹ Tiên về thứ năm chung kết 400m hỗn hợp cá nhân nữ môn bơi; Nguyễn Hoài Hương không thể tranh chấp huy chương hạng 53kg nữ môn cử tạ, trong khi đội thể dục dụng cụ nam Việt Nam xếp thứ bảy ở chung kết đồng đội.

Với 4 Huy chương Đồng của wushu và 1 Huy chương Đồng của bắn súng, đoàn Thể thao Việt Nam có thêm 5 tấm huy chương trong ngày 23/9, tạm xếp thứ 20 trong bảng tổng sắp sau ngày thi đấu thứ tư.

Hiện, đoàn Việt Nam đang xếp thứ 20 với 1 Huy chương Vàng và 8 Huy chương Đồng. Sau 4 ngày thi đấu, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 47 Huy chương Vàng, 20 Huy chương Bạc, 10 Huy chương Đồng.

Số Huy chương Vàng của Trung Quốc hơn gấp 3 lần đoàn thứ nhì là chủ nhà Nhật Bản (15) và bỏ rất xa những đoàn kế tiếp như Hàn Quốc (8 Huy chương Vàng) và Kazakhstan (7 Huy chương Vàng).

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn chứng tỏ vị thế "anh cả" khi đã xếp thứ 5 với 5 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Top 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20

Hạng

Đoàn

HCV

HCB

HCĐ

Tổng

1

Trung Quốc

47

20

10

77

2

Nhật Bản

15

24

27

66

3

Hàn Quốc

8

8

24

40

4

Kazakhstan

7

4

8

19

5

Thái Lan

5

3

4

12

6

Hong Kong (Trung Quốc)

3

6

7

16

7

Malaysia

3

0

5

8

8

Iran

2

3

2

7

9

Kuwait

2

1

2

5

10

Qatar

2

1

1

4

10

Tajikistan

2

1

1

4



ASIAD 2026: Bắn súng Việt Nam có HCĐ đồng đội, Thùy Trang vào Top 6 cá nhân Tuy không giành được huy chương cá nhân, nhưng Thùy Trang đã cùng Trịnh Thu Vinh và Bùi Thúy Thu Thủy giành Huy chương Đồng đồng đội nội dung 10m Súng ngắn hơi nữ.