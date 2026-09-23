ASIAD 2026: Bắn súng Việt Nam có HCĐ đồng đội, Thùy Trang vào Top 6 cá nhân

Trong phần thi đấu sáng 23/9, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang đã dừng bước ở vị trí thứ 6 chung cuộc nội dung 10m Súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 2026, sau khi giành quyền vào chung kết với thành tích 577 điểm ở vòng loại.

Bước vào chung kết với vị trí thứ 5 vòng loại, Thùy Trang khởi đầu khá tốt khi đạt 50,2 điểm ở loạt bắn đầu tiên, tạm xếp thứ 4 trong 8 xạ thủ. Cô chỉ kém vị trí thứ 3 của Manu Bhaker (Ấn Độ) 0,6 điểm.

Tuy nhiên, ở loạt bắn thứ hai, xạ thủ Việt Nam đạt 49,6 điểm, nâng tổng thành tích sau 10 phát lên 99,8 điểm và tụt xuống vị trí thứ 7.

Bước vào loạt bắn loại trực tiếp, Thùy Trang chỉ đạt 9,2 điểm và không thể tiếp tục cuộc đua. Xạ thủ Việt Nam khép lại phần thi với tổng điểm 159,7, xếp thứ 6 chung cuộc.

Tuy không giành được huy chương cá nhân, nhưng Thùy Trang đã cùng Trịnh Thu Vinh và Bùi Thúy Thu Thủy giành Huy chương Đồng đồng đội nội dung 10m Súng ngắn hơi nữ.

Ba xạ thủ Việt Nam đạt tổng thành tích 1.719 điểm, đứng sau đội Trung Quốc giành Huy chương Vàng và đội Hàn Quốc giành Huy chương Bạc.

Thành tích vào chung kết cá nhân cũng cho thấy Thùy Trang tiếp tục duy trì phong độ đáng chú ý trên đấu trường châu lục. Trước ASIAD 2026, xạ thủ này từng giành Huy chương Vàng nội dung 25m Súng ngắn thể thao tại Giải Vô địch Bắn súng châu Á năm 2026 tổ chức ở Ấn Độ.

Trong khi đó, Trịnh Thu Vinh cũng là một trong những niềm hy vọng của Bắn súng Việt Nam tại ASIAD 2026. Tại SEA Games 33 cuối năm 2025, Thu Vinh và Thùy Trang cùng giành Huy chương Vàng đồng đội nội dung 10m Súng ngắn hơi nữ với tổng thành tích 1.711 điểm, đồng thời thiết lập kỷ lục Đại hội.

Như vậy, Bắn súng nữ Việt Nam đã khép lại nội dung 10m Súng ngắn hơi nữ tại ASIAD 2026 với một tấm Huy chương Đồng đồng đội.

Trong ngày 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn, trong đó Bơi và Wushu được kỳ vọng mang lại thêm những kết quả tích cực./.

ASIAD 2026: Đồng đội nữ môn Karate giành huy chương Vàng đầu tiên cho Việt Nam Bộ ba võ sỹ Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên và Nguyễn Ngọc Trâm sau khi thắng đội tuyển Iran 5-0 trong trận chung kết, giành huy chương Vàng nội dung Kata đồng đội nữ môn Karate tại ASIAD 2026.