ASIAD 2026: Ngày thi đấu thứ 4 - Kỳ vọng vàng từ môn Bắn súng và Wushu

Sau khi đội Kata nữ mang về tấm Huy chương vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam, ngày thi đấu 23/9 tiếp tục mở ra nhiều cơ hội với sự góp mặt của hàng loạt vận động viên ở các môn thế mạnh. Bắn súng, Wushu, Karate, Cử tạ và Xe đạp đường trường là những nội dung đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ tư của ASIAD 2026.



Tâm điểm chú ý trong buổi sáng là ba xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy ở vòng loại nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Nếu giành quyền vào chung kết, các xạ thủ sẽ tiếp tục tranh tài trong buổi sáng tại Aichi (Nhật Bản).



Thu Vinh và Thùy Trang là hai gương mặt nhận được nhiều kỳ vọng nhờ thành tích nổi bật thời gian qua. Tại SEA Games 33 cuối năm 2025, hai xạ thủ cùng góp công giúp đội tuyển Việt Nam giành Huy chương vàng 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ với tổng điểm 1.711, đồng thời phá kỷ lục đại hội.

Thu Vinh sau đó giành Huy chương vàng cá nhân với 242,7 điểm, thiết lập một kỷ lục SEA Games khác, trong khi Thùy Trang giành Huy chương bạc với 241,7 điểm. Hai xạ thủ cũng cùng đội tuyển Việt Nam giành Huy chương vàng 25m súng ngắn đồng đội nữ. Đáng chú ý, Thu Vinh giành tới 4 Huy chương vàng tại SEA Games 33.

Trong khi đó, Thùy Trang tiếp tục khẳng định sự tiến bộ khi giành Huy chương vàng 25m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á ở Ấn Độ hồi tháng 2/2026, sau khi vượt qua xạ thủ chủ nhà Manu Bhaker ở loạt bắn quyết định.



Wushu tiếp tục được kỳ vọng tạo dấu ấn với những gương mặt giàu kinh nghiệm và các võ sỹ đang có phong độ tốt. Dương Thúy Vi sẽ thi đấu hai nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Đây là một trong những vận động viên giàu kinh nghiệm nhất của Thể thao Việt Nam tại các kỳ ASIAD, đồng thời từng giành Huy chương vàng tại ASIAD 2014.



Ở nội dung Tán thủ, Việt Nam có tới 4 võ sỹ bước vào bán kết, gồm Nguyễn Thị Thu Thủy hạng 60kg nữ, Đinh Văn Tâm hạng 56kg nam, Hứa Văn Đoàn hạng 60kg nam và Nguyễn Khắc Kiên hạng 65kg nam. Những kết quả này mở ra cơ hội để wushu tiếp tục đóng góp huy chương cho đoàn.



Sau tấm Huy chương vàng Kata đồng đội nữ của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên, Karate Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nội dung Kata đồng đội nam. Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang sẽ bước vào tứ kết, hướng tới việc duy trì thành tích ấn tượng của đội tuyển tại ASIAD năm nay.



Ở môn Cử tạ, Nguyễn Hoài Hương góp mặt tại chung kết hạng 53kg nữ. Trong khi đó, Xe đạp đường trường có Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng tranh tài ở nội dung xuất phát đồng hàng nam.



Thể dục dụng cụ cũng bước vào nội dung đồng đội nam với sự góp mặt của Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương và Đỗ Nam Anh.



Rowing chính thức bước vào tranh tài sau khi lịch thi đấu được điều chỉnh. Hồ Thị Duy thi vòng loại thuyền đơn nữ hạng nhẹ, trước khi các tay chèo Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung khác trong ngày.



Ở môn Bơi, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên lần lượt góp mặt ở các nội dung 100m nam bơi bướm, 100m nữ bơi ếch và 400m nữ hỗn hợp. Việt Nam cũng có vận động viên tranh tài ở Canoeing, Đấu kiếm, Bóng chuyền bãi biển và Thể thao điện tử./.

ASIAD 2026: Ngày thi đấu thứ 3-Kỳ vọng “mở kho vàng” Hai xạ thủ Nguyễn Tâm Quang, Phí Thanh Thảo tranh tài nội dung súng trường đồng đội nam-nữ; đây là nội dung đáng chú ý khi Bắn súng Việt Nam từng giành Huy chương Vàng tại ASIAD 2022.

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