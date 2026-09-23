Dinh dưỡng khoa học đồng hành cùng vận động viên khuyết tật Việt Nam

Ngày 22/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Herbalife Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức buổi đào tạo nâng cao về dinh dưỡng và hiệu suất thể thao với chủ đề “Dinh dưỡng Thể thao trong Tập luyện, Thi đấu và Phục hồi” dành cho huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ thể thao.

Buổi đào tạo có sự tham gia giảng dạy của Tiến sĩ Vipada Sae-Lao, Giám đốc Bộ phận Đào tạo dinh dưỡng khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Herbalife, đồng thời là Thành viên Hội đồng Cố vấn Dinh dưỡng của Herbalife. Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, tập trung vào ứng dụng khoa học dinh dưỡng tiên tiến trong các giai đoạn chuẩn bị, thi đấu và phục hồi của vận động viên khuyết tật.

Các vận động viên tại buổi huấn luyện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nội dung chính gồm nhu cầu năng lượng và dinh dưỡng trong tập luyện, thi đấu; dinh dưỡng trước, trong và sau vận động; bổ sung nước và chất điện giải; dinh dưỡng hỗ trợ phục hồi; điều chỉnh dinh dưỡng theo môn thể thao, cường độ vận động và nhu cầu cá nhân; cùng các lưu ý thực tiễn khi tập luyện, thi đấu hoặc di chuyển xa nhà.

Ông Trần Đức Thọ, Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam, cho biết buổi đào tạo mang đến kiến thức cập nhật và thực tiễn, giúp vận động viên quản lý năng lượng hiệu quả hơn, giảm nguy cơ chấn thương và đẩy nhanh hồi phục khi thi đấu cường độ cao. Ông trân trọng sự hỗ trợ của Herbalife Việt Nam, gồm tài trợ dinh dưỡng và phối hợp đào tạo, giúp vận động viên khuyết tật phát huy tối đa tiềm năng tại các giải quốc tế.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, nhấn mạnh tập luyện và dinh dưỡng khoa học là yếu tố quan trọng giúp nâng cao thể lực, sức bền và hiệu quả thi đấu. Hoạt động này phù hợp với hợp tác dài hạn giữa Herbalife và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012, góp phần chuẩn bị tốt cho vận động viên khuyết tật Việt Nam và mục tiêu dài hạn của thể thao Việt Nam.

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho thể thao Việt Nam, hợp tác với Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012, và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam từ năm 2021. Công ty cũng đồng hành cùng các sự kiện thể thao cộng đồng và là nhà tài trợ dinh dưỡng chính thức cho nhiều giải marathon lớn từ năm 2021./.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, với các chuyên gia dinh dưỡng. (Ảnh: PV/Vietnam+)