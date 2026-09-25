ASIAD 2026: Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước sau trận đấu kiên cường

Đội tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở tứ kết môn Bóng đá nữ ASIAD 2026 sau khi để thua Trung Quốc 0-1 trong 120 phút thi đấu tại sân Nagai (Osaka) chiều 25/9. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Wang Shuang ghi ở phút 109, chấm dứt nỗ lực phòng ngự kiên cường của các học trò Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc.

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi thấp, tập trung bịt kín khoảng trống trước khung thành Kim Thanh. Trung Quốc nhanh chóng đẩy cao đội hình, gây sức ép liên tục với những pha lên bóng ở hai biên và các tình huống cố định.

Trong thế trận chịu nhiều sức ép, Kim Thanh là chốt chặn quan trọng của đội tuyển nữ Việt Nam. Thủ thành Việt Nam nhiều lần xử lý chắc chắn trước các pha dứt điểm của Wang Shuang và các tiền đạo Trung Quốc, giúp đội nhà giữ sạch lưới trong 45 phút đầu tiên.

Các học trò Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc cũng nỗ lực tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công. Vạn Sự có tình huống cướp bóng và tổ chức lên bóng sau giờ nghỉ, trong khi Nguyễn Thị Hoa cùng các đồng đội có một số pha phối hợp khiến hàng thủ Trung Quốc phải dè chừng. Tuy nhiên, những đường chuyền quyết định chưa đủ chính xác để tạo ra cơ hội rõ rệt.

Các cầu thủ nữ Trung Quốc tiếp tục gia tăng sức ép trong hiệp hai. Phút 52, Kim Thanh liên tiếp cản phá hai cú sút của đối phương. Đến phút 65, thủ thành Việt Nam lại bay người hết cỡ để ngăn cú dứt điểm nguy hiểm từ ngoài vòng cấm của Zhang Rui.

Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc lần lượt đưa Thanh Nhã, Ngọc Minh Chuyên và Vũ Thị Hoa vào sân nhằm tăng cường khả năng tấn công. Những sự điều chỉnh giúp đội tuyển nữ Việt Nam chơi tự tin hơn trong những phút cuối hiệp hai.

Phút 82, Ngọc Minh Chuyên tung cú sút xa buộc thủ môn Trung Quốc phải trổ tài. Đội tuyển nữ Việt Nam sau đó tiếp tục đẩy cao đội hình, khiến đối phương gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành.

Bước ngoặt tưởng như đã đến ở phút 90+3 khi Kim Thanh có pha cản phá xuất sắc cú dứt điểm mạnh của Shao Ziqin, giữ nguyên tỷ số 0-0 và đưa trận đấu vào hiệp phụ.

Sang hiệp phụ, Trung Quốc tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo sức ép. Phút 96, Kim Thanh cứu thua sau cú đánh đầu cận thành của Shao Ziqin. Đến phút 101, Thanh Nhã kịp thời can thiệp khi tiền đạo Trung Quốc thoát xuống đối mặt với thủ thành Việt Nam. Hàng phòng ngự Việt Nam vẫn đứng vững, khép lại hiệp phụ thứ nhất với tỷ số hòa không bàn thắng.

Ngay đầu hiệp phụ thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam có pha lên bóng đáng chú ý bên cánh phải. Phút 108, Vũ Thị Hoa căng ngang vào vòng cấm nhưng Vạn Sự không thể dứt điểm khi bị hai cầu thủ Trung Quốc theo sát.

Chỉ một phút sau, Trung Quốc có bàn thắng quyết định. Wang Shuang nhận bóng trong vòng cấm rồi thực hiện cú đá chìm chính xác. Bóng chạm mép trong cột dọc trước khi đi vào lưới, khiến Kim Thanh không có cơ hội cản phá, đưa Trung Quốc vượt lên dẫn 1-0.

Bị dẫn bàn, đội tuyển nữ Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Phút 118, Ngọc Minh Chuyên có cơ hội xử lý trong vòng cấm nhưng không thể tận dụng. Ở chiều ngược lại, Wang Shuang cũng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi dứt điểm ra ngoài ở phút 117.

Không thể tìm được bàn gỡ trong những phút cuối, đội tuyển nữ Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 sau 120 phút và dừng bước ở vòng tứ kết ASIAD 2026.

Dù không thể tạo bất ngờ trước đội chủ nhà, các học trò Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã duy trì thế trận giằng co trong phần lớn thời gian và chỉ để thủng lưới ở những phút cuối hiệp phụ.

Với chiến thắng này, Trung Quốc giành quyền vào bán kết môn Bóng đá nữ ASIAD 2026. Trong khi đó, hành trình của đội tuyển nữ Việt Nam tại Đại hội năm nay khép lại ở tứ kết, sau khi vượt qua vòng bảng với vị trí một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất./.

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