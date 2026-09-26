Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B Division 1 cùng với các đội tuyển Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Theo lịch thi đấu, "các chiến binh Sao vàng" sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương bằng màn chạm trán Philippines trên sân vận động Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia) vào lúc 19g30 ngày 26/9.

Ba ngày sau, ngày 29/9, đội tuyển tiếp tục cuộc đua tại bảng B bằng màn đối đầu với Thái Lan, cũng diễn ra trên sân Si Jalak Harupat vào lúc 19g30.

Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam sẽ phải hành quân đến Jakarta để chạm trán Pakistan trên sân Gelora Bung Karno vào lúc 16g ngày 2/10.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội xếp thứ hai sẽ gặp nhau ở trận tranh hạng ba.

Nếu dẫn đầu bảng B, thầy trò ông Kim Sang-sik sẽ đá chung kết lúc 20g ngày 5/10 tại sân Gelora Bung Karno, Jakarta, trong khi trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16g cùng ngày.

Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu./.

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