Đội tuyển Việt Nam thắng trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu hành trình FIFA ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Philippines trên sân Si Jalak Harupat (Bandung, Indonesia) tối 26/9.

Đình Bắc ghi bàn duy nhất của trận đấu, trong khi VAR hai lần can thiệp ở những thời điểm quan trọng, giúp thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik bảo toàn lợi thế mong manh.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Bandung, sau 30 phút trận đấu bị hoãn vì điều kiện thời tiết, các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút đầu.

Đội bóng áo đỏ chủ yếu phối hợp ngắn, tìm cách kéo giãn hàng phòng ngự Philippines, nhưng đối thủ tổ chức đội hình khá chặt chẽ, khiến các đợt lên bóng của Việt Nam chưa tạo được nhiều sức ép.

Trong thế trận giằng co, Philippines bất ngờ tạo ra cơ hội nguy hiểm với cú sút xa của Randy Schneider. Bóng vượt qua tầm với của thủ môn Lê Giang Patrik nhưng tìm đến xà ngang. Đây cũng là lời cảnh báo cho hàng phòng ngự Việt Nam trước sức ép từ đội bóng có lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

Việt Nam sau đó tận dụng tốt cơ hội để vượt lên. Từ đường chọc khe của Lê Phạm Thành Long, Williams Minh Hoàng đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Đình Bắc mở tỷ số 1-0. Pha lập công giúp đội tuyển Việt Nam giải tỏa áp lực và có thêm điều kiện triển khai thế trận theo cách mình muốn.

Sau khi dẫn trước, Việt Nam chủ động lùi đội hình, ưu tiên kiểm soát không gian trước khu vực cấm địa. Philippines cầm bóng nhiều hơn nhưng gặp khó trong việc tạo ra những pha phối hợp đủ sắc bén để tiếp cận khung thành. Ngược lại, Việt Nam vẫn có những cơ hội phản công, song không thể ghi thêm bàn thắng.

Sang hiệp hai, Philippines đẩy cao tốc độ và gây sức ép rõ rệt hơn. Phút 54, Bjorn Kristensen có cơ hội dứt điểm cận thành sau sai sót của hàng phòng ngự Việt Nam, nhưng thủ môn Lê Giang Patrik đã phản xạ kịp thời. Đình Bắc cũng có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng không thắng được thủ môn Falkesgaard trong pha đối mặt.

Khó khăn tiếp tục đến với Việt Nam khi Xuân Son phải rời sân ở phút 60 vì chấn thương. Sự xuất hiện của Hai Long giúp hàng công có thêm phương án, nhưng Việt Nam chủ yếu tập trung bảo vệ lợi thế khi Philippines liên tục gia tăng sức ép.

Những phút cuối diễn ra đầy căng thẳng với hai quyết định của VAR. Phút 77, hậu vệ Jesper Nyholm của Philippines nhận thẻ đỏ sau pha va chạm với Ngô Đăng Khoa, nhưng trọng tài hủy quyết định sau khi xem lại tình huống.

Chỉ 6 phút sau, Philippines tưởng như đã tìm được bàn gỡ khi Kenji Nishioka dứt điểm cận thành làm tung lưới Lê Giang Patrik. Tuy nhiên, VAR xác định tiền đạo Philippines đã việt vị và bàn thắng không được công nhận. Không thể tận dụng những cơ hội cuối trận, Philippines chấp nhận thất bại 0-1.

Kết quả này giúp tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trong trận ra quân, dù màn trình diễn cho thấy vẫn cần cải thiện khả năng kiểm soát trận đấu khi chịu sức ép và tận dụng cơ hội.

Chiến thắng trước Philippines tạo bước đệm quan trọng cho Việt Nam trước hai trận đấu còn lại tại bảng B gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10./.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu các đội tuyển Philippines, Thái Lan và Pakistan ở bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026.