Một ngày thi đấu nhiều tiếc nuối của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026

Ngày thi đấu 25/9 khép lại không như kỳ vọng với Đoàn Thể thao Việt Nam khi chỉ giành thêm 1 huy chương Đồng, trong khi nhiều niềm hy vọng ở các môn Bơi, Cử tạ đều không thể bước lên bục cao hơn.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam và U23 Việt Nam cùng dừng bước ở tứ kết, khép lại một ngày thi đấu nhiều tiếc nuối tại ASIAD 2026.

Tấm huy chương duy nhất của đoàn Việt Nam trong ngày thuộc về môn Canoeing. Hai tay chèo Diệp Thị Hương-Nguyễn Thị Hương đã giành huy chương Đồng nội dung đôi nữ 500m với thành tích 1 phút 57,255 giây.

Đây là điểm sáng đáng kể trong ngày mà nhiều vận động viên Việt Nam đã tiến khá gần đến nhóm tranh huy chương nhưng chưa thể tạo ra bước đột phá ở thời khắc quyết định.

Trên “đường đua xanh," Nguyễn Huy Hoàng cán đích thứ 4 tại chung kết 400 m tự do nam với thành tích 3 phút 48,86 giây. “Kình ngư” Việt Nam nỗ lực bám đuổi nhóm dẫn đầu nhưng không thể cải thiện vị trí ở những mét cuối.

Tại môn Cử tạ, đô cử Quàng Thị Tâm cũng về thứ 4 ở hạng cân 57kg nữ. Với tổng cử 216kg, lực sỹ Việt Nam chỉ kém vận động viên giành huy chương Đồng đúng 1kg. Khoảng cách sít sao khiến kết quả càng thêm đáng tiếc.

Trong khi đó, Trịnh Hải Khang xếp thứ 7 nội dung Nhảy chống nam môn Thể dục dụng cụ. Nhìn tổng thể, nhiều vận động viên Việt Nam đã góp mặt ở những vòng đấu quan trọng trong ngày 25/9, song khả năng chuyển hóa cơ hội thành huy chương vẫn còn hạn chế.

Đáng chú ý nhất trong ngày là hai trận tứ kết bóng đá, khi cả đội tuyển nữ Việt Nam và U23 Việt Nam đều phải dừng bước. Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Trung Quốc 0-1 sau 120 phút trong một trận đấu giằng co và chỉ nhận bàn quyết định ở cuối hiệp phụ.

Trong khi đó, U23 Việt Nam thất bại 0-4 trước U23 Hàn Quốc, qua đó cho thấy khoảng cách đáng kể khi đối đầu một trong những đội bóng trẻ hàng đầu châu lục.

Khép lại ngày thi đấu 25/9, huy chương Đồng của cặp vận động viên Diệp Thị Hương-Nguyễn Thị Hương ở môn Canoeing là thành quả duy nhất của đoàn Thể thao Việt Nam.

Một ngày nhiều kỳ vọng đã khép lại với không ít tiếc nuối, nhưng cũng mang đến những bài học và trải nghiệm quan trọng cho các vận động viên Việt Nam trên hành trình cạnh tranh tại đấu trường châu lục.

Top 10 bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026, tính đến 21h ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam) 1. Trung Quốc - 201 huy chương Vàng, 111 huy chương Bạc và 71 huy chương Đồng 2. Nhật Bản - 52 huy chương Vàng, 67 huy chương Bạc và 69 huy chương Đồng

3. Hàn Quốc - 42 huy chương Vàng, 59 huy chương Bạc và 89 huy chương Đồng

4. Ấn Độ - 28 huy chương Vàng, 38 huy chương Bạc và 40 huy chương Đồng

5. Uzbekistan - 22 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 31 huy chương Đồng

6. Đài Bắc Trung Hoa - 19 huy chương Vàng, 20 huy chương Bạc và 28 huy chương Đồng

7. Iran - 13 huy chương Vàng, 21 huy chương Bạc và 20 huy chương Đồng

8. Thái Lan - 12 huy chương Vàng, 14 huy chương Bạc và 32 huy chương Đồng

9. Bahrain - 12 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng

10. Triều Tiên - 11 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 10 huy chương Đồng./.

ASIAD 2026: U23 Việt Nam khép lại hành trình đáng nhớ tại Nagoya Dù thất bại với cách biệt lớn trước U23 Hàn Quốc, các học trò của huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh đã có màn trình diễn đầy nỗ lực, đặc biệt trong hiệp đấu đầu tiên.

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