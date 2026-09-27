Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Ngày 26/9/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương, tiếp theo là đoàn chủ nhà Nhật Bản và đoàn Hàn Quốc.

Ngày 26/9/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc đã có trên 100 Huy chương vàng, tiếp tục duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương, với 107 Huy chương vàng, 41 Huy chương bạc và 28 Huy chương đồng.

Đoàn chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai, với 31 Huy chương vàng, 49 Huy chương bạc, 49 Huy chương đồng; đoàn Hàn Quốc xếp thứ ba với 16 Huy chương vàng, 21 Huy chương bạc và 36 Huy chương đồng.

Khép lại ngày thi đấu 26/9, đoàn Thể thao Việt Nam không giành thêm được huy chương, tạm xếp thứ 21 với thành tích 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 16 Huy chương đồng./.