Multimedia

Infographics

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc

Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được công bố, với hình ảnh hoa cúc, lá bồ đề và thông điệp “Trí tuệ - hòa hợp - lan tỏa” làm dấu ấn chung.

vna-potal-bo-nhan-dien-thuong-hieu-di-san-the-gioi-quan-the-di-tich-va-danh-thang-yen-tu-vinh-nghiem-con-son-kiep-bac.jpg

Ngày 26/9/2026, tại Đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo), Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc-Mùa Thu năm 2026, công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Tại lễ khai hội, Ban Tổ chức công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản Thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc tạo hình ảnh chung cho quần thể di sản liên vùng.

Logo kết hợp hình ảnh hoa cúc trong lá bồ đề cùng các dải lá cúc cách điệu, thể hiện bằng ngôn ngữ đồ họa đương đại. Ba giá trị cốt lõi được xác định là “Trí tuệ-hòa hợp-lan tỏa.”

Bộ nhận diện thương hiệu quần thể di sản thế giới Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được thành phố Hải Phòng, thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh thống nhất lựa chọn, sử dụng, tạo hình ảnh chung cho quần thể./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Di sản thế giới #danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn #Kiếp Bạc #Bộ nhận diện thương hiệu #khai hội #NQ 80-bt TP. Bắc Ninh TP. Hải Phòng TP. Quảng Ninh
Theo dõi VietnamPlus

NGHỊ QUYẾT 80 - PHÁT TRIỂN VĂN HÓA

Di sản-Di tích-Bảo vật Quốc gia

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 ngày 26/9

Ngày 26/9/2026 - ngày thi đấu chính thức thứ 7 tại ASIAD 2026, đoàn thể thao Trung Quốc duy trì vị trí số một trên bảng tổng sắp huy chương, tiếp theo là đoàn chủ nhà Nhật Bản và đoàn Hàn Quốc.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Canada

Quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Canada

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Canada của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo hai nước đã nâng cấp quan hệ Việt Nam - Canada lên Đối tác Chiến lược.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Canada

Sau khi tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada Louise Arbour.