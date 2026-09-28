Môi trường

Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về

Ngày 28-29/9, miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Từ đêm 30/9, không khí lạnh yếu tràn về, gây mưa rào, dông rải rác và khiến nền nhiệt giảm nhẹ, chấm dứt oi nóng.

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Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về
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Bản tin 60s ngày 28/9/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc oi nóng trước khi không khí lạnh tràn về.

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(Vietnam+)
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