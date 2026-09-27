Bão lớn gây ngập lụt, mất điện trên diện rộng dọc bờ Đông nước Mỹ

Một trận bão lớn kiểu "Nor’easter" đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu vực Bờ Đông nước Mỹ trong ngày 26/9, gây gió mạnh, ngập lụt ven biển và mất điện trên diện rộng từ khu vực thủ đô Washington, D.C. đến bang Maine, trong đó New York và New Jersey chịu tác động đáng kể.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, hơn 100.000 hộ gia đình và cơ sở kinh doanh tại khu vực Đông Bắc Mỹ bị mất điện trong ngày 26/9. Thời tiết xấu cũng khiến các hãng hàng không hủy hơn 400 chuyến bay.



Nor’easter là dạng bão đặc trưng ở vùng Đông Bắc Mỹ, thường hình thành ở ngoài khơi Đại Tây Dương và mang theo gió mạnh từ hướng Đông Bắc, mưa lớn, sóng cao và nguy cơ ngập lụt ven biển. Tại New Jersey, nước biển dâng do bão kết hợp với thủy triều cao đã tràn vào nhiều tuyến đường ở các cộng đồng ven biển.

Tại Surf City, nước ngập một số tuyến phố và tràn vào nhà dân, trong khi giới chức tại Manasquan cảnh báo tình trạng ngập có thể kéo dài do nước thoát chậm.

Một số khu vực thấp trước đó đã khuyến cáo người dân sơ tán tự nguyện. Trận bão hình thành ngoài khơi Bờ Đông và mạnh lên khi tiến gần New Jersey và Long Island.

Các nhà khí tượng dự báo gió giật tại một số khu vực ven biển có thể đạt 50-70 dặm/giờ (80-113 km/giờ), đủ mạnh để làm gãy cành cây, quật đổ cây và gây hư hỏng đường dây điện. Cape Cod, Martha’s Vineyard và Nantucket ở bang Massachusetts được dự báo nằm trong số những khu vực chịu gió mạnh.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo nguy cơ cây và cành cây gãy đổ có thể gia tăng do thời điểm cuối tháng 9, khi nhiều cây ở khu vực Đông Bắc vẫn còn nhiều lá, tạo thêm lực cản trước gió mạnh.



Bên cạnh gió lớn, sóng cao và thủy triều dâng cũng làm gia tăng nguy cơ ngập ven Đại Tây Dương. Ảnh hưởng của bão trải dài từ North Carolina đến New England, với nguy cơ mưa lớn, xói mòn bờ biển và xuất hiện các dòng nước nguy hiểm.

Thủy triều cao trong dịp trăng tròn cuối tuần được dự báo làm tình trạng ngập ven biển nghiêm trọng hơn, do nước biển dâng kết hợp với lượng nước do bão đẩy vào bờ. New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một số khu vực để ứng phó với nguy cơ ngập lụt và mất điện.



Thời tiết xấu cũng làm gián đoạn nhiều hoạt động cuối tuần. Một số chương trình âm nhạc tại New York, New Jersey, Maryland và Massachusetts bị hủy hoặc hoãn, trong đó có các buổi biểu diễn của ca sĩ Ed Sheeran tại Gillette Stadium. Nhiều chuyến phà tới Nantucket, Martha’s Vineyard và Block Island cũng bị hủy do biển động và gió mạnh.



Các nhà khí tượng dự báo Nor’easter tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bờ Đông trong những ngày cuối tuần trước khi suy yếu dần. Tuy nhiên, tại các cộng đồng thấp ven biển, tình trạng ngập có thể kéo dài qua nhiều chu kỳ thủy triều, trong khi việc khôi phục điện có thể mất thêm thời gian nếu gió mạnh tiếp tục gây đổ cây và làm hư hỏng hệ thống điện./.

Mỹ: Mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập úng nghiêm trọng tại bang California Các tuyến đường dài khoảng 20 km từ khu vực Sausalito đến San Rafael đã bị ngập sâu sau khi mưa xối xả trút xuống đúng thời điểm xuất hiện “Thủy triều vua” dâng cao nhất trong hơn 2 thập kỷ.

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