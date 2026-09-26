Thúc đẩy hợp tác đầu tư, tài chính Việt Nam - Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 81, tiến hành các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước Canada từ ngày 20-25/9, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã thúc đẩy hợp tác với một số tập đoàn, tổ chức tài chính lớn của Hoa Kỳ, trong đó có Coca-Cola và Ngân hàng Standard Chartered.

Theo phóng viên TTXVN tại Hoa Kỳ, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp đoàn Tập đoàn Coca-Cola do ông Dean Thompson, Giám đốc Cấp cao phụ trách Quan hệ Chính phủ toàn cầu của The Coca-Cola Company, dẫn đầu. Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về tình hình hoạt động của Coca-Cola tại Việt Nam, định hướng hợp tác trong thời gian tới, cũng như các nội dung liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển bền vững.



Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận Coca-Cola là một trong những doanh nghiệp Hoa Kỳ có thời gian hiện diện lâu dài tại Việt Nam, với hơn 30 năm hoạt động và tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Bộ trưởng đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn đối với hoạt động sản xuất, tạo việc làm, đóng góp ngân sách, phát triển chuỗi cung ứng và triển khai các chương trình cộng đồng tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Bộ trưởng nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ đang tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất, trong đó kinh tế, thương mại và đầu tư là một động lực quan trọng.

Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Coca-Cola, tiếp tục mở rộng đầu tư lâu dài, gắn tăng trưởng kinh doanh với đổi mới sáng tạo, phát triển chuỗi cung ứng, chuyển đổi xanh và nâng cao giá trị tạo ra tại Việt Nam.



Về phía Coca-Cola, ông Dean Thompson cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe và đồng hành của Bộ Tài chính đối với hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam là một thị trường quan trọng, nơi hãng đã có quá trình hiện diện lâu dài và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục gắn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam với định hướng phát triển bền vững, đổi mới sản phẩm, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thúc đẩy bao bì bền vững, thu gom - tái chế và các chương trình cộng đồng; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì đối thoại chính sách với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trên tinh thần xây dựng, minh bạch và cùng có lợi.



Tại cuộc làm việc với lãnh đạo Ngân hàng Standard Chartered, hai bên trao đổi về tình hình thị trường vốn quốc tế, triển vọng huy động vốn của Việt Nam trên thị trường quốc tế, công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, cũng như các giải pháp mở rộng và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư quốc tế cho Việt Nam.

Đây là những nội dung trọng tâm được quan tâm trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, hội nhập sâu rộng hơn với thị trường tài chính toàn cầu và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Standard Chartered với Việt Nam trong thời gian qua, nhất là trong các hoạt động kết nối nhà đầu tư quốc tế, hỗ trợ công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, trao đổi kinh nghiệm về thị trường vốn, tài chính xanh và tài chính bền vững.



Standard Chartered đánh giá cao nền tảng kinh tế vĩ mô, triển vọng tăng trưởng dài hạn và các nỗ lực của Việt Nam trong cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính minh bạch của thị trường và thúc đẩy hội nhập tài chính quốc tế.

Standard Chartered khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là một thị trường quan trọng, đồng thời cam kết duy trì hợp tác với Bộ Tài chính trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, thị trường vốn, xếp hạng tín nhiệm, tài chính bền vững và kết nối nhà đầu tư quốc tế.



Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi chặt chẽ, thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể, qua đó góp phần tăng cường kết nối Việt Nam với thị trường tài chính quốc tế, huy động hiệu quả nguồn lực cho phát triển và củng cố quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính và Standard Chartered trong giai đoạn tới./.

Hợp tác thực chất là động lực thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Mỹ Theo Giáo sư Piper Campbell, việc các đối tác chiến lược như Việt Nam trao đổi trực tiếp với giới lãnh đạo Mỹ về các vấn đề quốc tế vào thời điểm này là vô cùng quan trọng.

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