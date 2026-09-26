Thời tiết ngày 26/9: Miền Bắc ngày nắng, khu vực Nam Bộ mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí Tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/9), miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

Trong khi đó, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm; cảnh báo lốc, sét, mưa đá.

Tại các vùng biển từ Thành phố Hồ Chí Minh đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, đề phòng lốc xoáy cùng gió giật mạnh cấp 7-8.

Cụ thể, đêm qua và sáng sớm nay (26/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 25/9 đến 03 giờ ngày 26/9 có nơi trên 40mm như các trạm: Chơm (thành phố Đà Nẵng) 55mm, Thôn 9 la Tơi (Quảng Ngãi) 53.8mm, Làng Mít Kom II, Ia O (Gia Lai) 41.4mm,…

Trung tâm dự báo, chiều và đêm 26/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá, cấp 1.

Cũng theo Trung tâm sáng sớm ngày 26/9, vùng biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo ngày và đêm 26/9, vùng biển từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày và đêm 26/9 các khu vực trên cả nước như sau:

- Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Khu vực Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế về dự báo thời tiết nguy hiểm Việc WMO lựa chọn Việt Nam làm điểm đến cho hội nghị năm 2026 đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín và sự đóng góp tích cực của ngành Khí tượng Thủy văn Việt Nam trên trường quốc tế.