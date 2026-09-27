Vĩnh Long khẩn trương khắc phục sạt lở đê bao cồn Cái Gà

Ngày 27/9, tại chuyến khảo sát thực địa sạt lở khu vực đê bao cồn Cái Gà (xã Chợ Lách tỉnh Vĩnh Long), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa yêu cầu lực lượng chức năng, chính quyền và nhân dân xã Chợ Lách nhanh chóng triển khai các biện pháp đắp lại đoạn đê bao bị sạt lở; đồng thời gia cố tuyến đê dự phòng nhằm ngăn chặn triều cường tiếp tục gây ngập sâu thêm các khu vực sản xuất của người dân trong những ngày thủy triều dâng của con nước Rằm tháng Tám âm lịch.

Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long yêu cầu hoàn thành tuyến đắp đê tạm để ngăn triều cường trong ngày 27/9, không để nước tiếp tục tràn vào ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống người dân. Đồng thời, chính quyền địa phương, lực lượng quân dân huy động tối đa nhân lực để hỗ trợ người dân di chuyển hoa màu, vật chất, thống kê thiệt hại để có giải pháp hỗ trợ người dân. Ngoài ra, địa phương nhanh chóng khảo sát đánh giá tình trạng sạt lở đề xuất kiến nghị tỉnh để thực hiện biện pháp lâu dài trong thời gian tới.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Chợ Lách, rạng sáng ngày 27/9, khu vực đầu cồn Cái Gà xảy ra sạt lở tuyến đê chính kết hợp kè rọ đá chiều dài hơn 50m và vỡ tuyến đê dự phòng chiều dài hơn 30m, làm cho nước tràn vào gây ngập hơn 20ha vườn cây ăn trái, cây giống, hoa kiểng; ngập nhà ở của 20 hộ dân sinh sống trong khu vực, ước tính giá trị thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Cường, người dân sinh sống tại cồn Cái Gà cho hay, vỡ đê nước tràn vào gây ngập hơn 2,5ha đất sản xuất của gia đình, trong đó có vườn cây ăn quả nằm sát tuyến đê và vườn làm cây giống đều bị ngập.

Theo ông Cường tuyến đê kết hợp kè rọ đá khu vực đầu cồn vừa được xây dựng xong và đưa vào sử dụng khoảng hai tháng nay. Người dân vui mừng vì có tuyến đê bảo vệ không còn lo lắng vì triều cường gây sạt lở. Tuy nhiên, tuyến đê lại bị sạt lở, người dân mong muốn nhanh chóng khắc phục để đảm bảo cho sản xuất.

Sạt lở khu vực cồn Cái Gà gây ngập úng vườn cây ăn quả. (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Ông Cường chia sẻ, hiện nay tình trạng khai thác cát trái phép tại khu vực lòng sông sát tuyến đê vẫn còn xảy ra và chưa khắc phục được. Người dân đã có kiến nghị nhiều lần nhưng nạn khai thác cát trái phép không giảm. Hơn nữa, ngày càng có nhiều tàu "cát tặc" tiến hành hút cát sát chân đê về đêm khuya.

Đây là một trong những nguyên nhân làm cho tuyến đê không trụ vững trước triều cường dâng cao.

Ông Trần Văn Quân, xã Chợ Lách cho biết, gia đình có 5.000m2 đất tại cồn Cái Gà phục vụ sản xuất cây giống và trồng nhãn, mận. Sạt lở vỡ đê, nước tràn vào ngập hơn 2.000 bầu cây giống và vườn cây con.

Bên cạnh đó, vườn nhãn đang xử lý ra hoa cũng bị ngập úng, khả năng phục hồi kém và cần nhiều thời gian. Ông Quân đề nghị cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép để không ảnh hưởng đến tuyến đê, nhất là trong thời gian từ nay cuối năm cao điểm của triều cường, mưa bão.

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Lách Trần Hữu Nghị cho biết, hiện địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện gia cố sạt lở, tôn cao bờ bao dự phòng, thực hiện công tác hỗ trợ người dân, kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình thiệt hại.

Phương tiện cơ giới đắp lại tuyến đê bao bị sạt lở . (Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu/TTXVN)

Cùng với đó, địa phương cho lắp đặt các biển cảnh báo trên sông, trên đất liền, đường giao thông, tại khu vực sạt lở để các phương tiện giao thông, người dân cảnh giác, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân xã cử lực lượng thường xuyên tuần tra, theo dõi các khu vực trọng yếu của tuyến đê , các khu vực cồn, khu vực xung yếu ven sông, có diễn biến sạt lở… trong các đợt dự báo về triều cường.

Ngoài ra, địa phương huy động "4 tại chỗ " khẩn trương gia cố, tôn cao bờ bao dự phòng trong khu vực để chủ động ứng phó, khắc phục tạm thời tại vị trí sạt lở đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản, sản xuất cho người dân./.

Vĩnh Long đồng bộ các giải pháp hạ tầng, công nghệ ứng phó thiên tai Vĩnh Long đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ, từ hạ tầng đến công nghệ, theo lộ trình đến năm 2030, nhằm xây dựng một cộng đồng an toàn, bền vững trước những diễn biến khó lường của thiên tai.