Đắk Lắk: Khuyến cáo không sử dụng cá chết hàng loạt tại hồ điều hòa Hồ Sơn

Ngày 26/9, lãnh đạo phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã nắm được thông tin tình hình cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối tại hồ điều hòa Hồ Sơn. Lực lượng chức năng đã mở cửa xả lượng nước đáy tại hồ và thu gom cá chết.

Theo chính quyền địa phương, sau đợt mưa lớn kéo dài, nước đáy hồ có dấu hiệu ô nhiễm. Địa phương mở cống, xả lượng nước này ra ngoài nhằm cải thiện chất lượng nước trong hồ.

Tuy nhiên, trước tình trạng cá chết và nước hồ có dấu hiệu ô nhiễm, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên đánh bắt, sử dụng số cá này làm thực phẩm.

Trước đó, mưa lớn trong nhiều ngày khiến thủy triều dâng cao. Nhiều loại cá nước ngọt, nước lợ xuất hiện dày đặc trong hồ. Tình trạng thiếu oxy cũng khiến cho lượng lớn cá nổi lên mặt nước.

Bất chấp cảnh báo cấm câu, vớt cá nhằm bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn, hàng trăm người dân trên địa bàn đã đến câu, vớt cá, thậm chí có người còn xuống hồ để bắt cá.

Vào tháng 8/2026, tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối cũng diễn ra tại hồ điều hòa Hồ Sơn và tuyến kênh gần đó, báo động tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt, buôn bán kinh doanh và hình ảnh du lịch địa phương.

Nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết là do điều kiện thời tiết nắng nóng, mực nước trong hồ giảm, cùng với nhiệt độ tăng đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của cá.

Hồ điều hòa Hồ Sơn có tổng diện tích gần 24 ha (bao gồm lòng hồ và hạ tầng cảnh quan xung quanh) được đầu tư xây dựng năm 2019 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2021 với chức năng tiêu thoát nước, chống ngập, điều hòa khí hậu và tạo cảnh quan đô thị. Hồ kết nối với kênh Bàu Hạ, chảy qua nhiều khu vực dân cư trên địa bàn phường Tuy Hòa./.

Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo kiểm tra tình trạng cá chết trên sông Trà Khúc Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương kiểm tra, xử lý, báo cáo kết quả về vụ cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc chậm nhất trong ngày 9/9 sau phản ánh của báo chí.