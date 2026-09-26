Nhiều khu dân cư ở Đắk Lắk ngập sâu do mưa lớn

Mưa lớn chiều và tối 26/9 khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư trên địa bàn các phường Buôn Ma Thuột, Tân An, Tân Lập... tỉnh Đắk Lắk ngập sâu, nước chảy xiết, thậm chí cuốn ngã xe máy của người đang lưu thông trên đường.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường như ngã ba Phạm Hùng-Nguyễn Chí Thanh, đường Nguyễn Tất Thành, khu vực Km5... phường Tân An nước ngập sâu, chảy xiết ngay trong giờ cao điểm lưu thông của nhiều phương tiện. Một số khu dân cư trên đường Nguyễn Du, phường Buôn Ma Thuột nước mưa khiến nước dâng cao tràn vào nhà dân... Đây đều là những khu vực xảy ra tình trạng ngập sâu, nước chảy xiết trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cũ khi có mưa lớn kéo dài.

Hiện nhiều khu vực trên địa bàn các xã, phường thuộc thành phố Buôn Ma Thuột vẫn diễn ra mưa lớn, kèm dông.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa to và rải rác có dông sét kèm gió mạnh ở các xã, phường: Bình Kiến, Buôn Đôn, Buôn Ma Thuột, Cuôr Đăng, Cư Bao, Cư M’gar, Dang Kang, Dray Bhăng, Đức Bình, Ea Drăng, Ea Drông, Ea Kao, Ea Kiết, Ea Ktur, Ea M’Droh, Ea Na, Ea Ning, Ea Nuôl, Ea Phê, Ea Wer, Ea Wy, Hòa Mỹ, Hòa Sơn, Hòa Thịnh, Krông Nô, Krông Pắc, Nam Ka, Ô Loan, Phú Hòa 1, Phú Hòa 2...

Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra ngập úng một số tuyến đường tại các khu đô thị, cần chú ý khi tham gia các hoạt động ven sông, suối. Mưa dông trên biển thường kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản và các hoạt động trên biển.

Để chủ động ứng phó và giảm thiểu tối đa thiệt hại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã theo dõi sát diễn biến thời tiết và khẩn trương triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó theo thẩm quyền; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh; chủ động rà soát các khu vực xung yếu như ven sông suối, vùng trũng thấp, khu vực địa chất yếu để sẵn sàng phương án sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu và tuyến đường, cầu, cống, ngầm, tràn có nguy cơ ngập, nước chảy xiết; bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo và rào chắn tại các ngầm, tràn, tuyến đường ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại khi mất an toàn./.

Đắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu tránh thiệt hại do mưa lớn Các loại nông sản đang trong kỳ chuẩn bị thu hoạch nên dễ hư hại. Do vậy, lực lượng các địa phương đã chủ động rà soát, ưu tiên hỗ trợ người dân thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng.”