Thời tiết ngày 27/9: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 27/9, khu vực Tây Bắc Bộ và đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đêm qua và sáng sớm nay (27/9), khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26/9 đến 03 giờ ngày 27/9 có nơi trên 70mm như các trạm: Hồ Thạch Khê (Gia Lai) 90.8mm, Ea Sin (Đắk Lắk) 79.2mm…

Trung tâm dự báo, chiều và tối 27/9, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cũng theo Trung tâm, ngày và đêm 27/9, vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày và đêm 27/9 các khu vực trên cả nước như sau:

Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Huế chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh./.

Thời tiết ngày 26/9: Miền Bắc ngày nắng, khu vực Nam Bộ mưa dông Theo Trung tâm Dự báo Khí Tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/9), miền Bắc duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi.

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