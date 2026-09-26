Phú Thọ: Chuyển đổi số thay đổi cách phục vụ người bệnh

Trước yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ người dân, ngành Y tế Phú Thọ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số, từng bước chuyển các quy trình khám, chữa bệnh và quản lý y tế từ hồ sơ giấy sang môi trường điện tử. Từ đăng ký khám, thanh toán viện phí đến lưu trữ bệnh án, nhiều khâu được số hóa, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả phục vụ.

Giảm thủ tục, tăng thuận tiện cho người bệnh

Mỗi lần đưa con đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, chị Nguyễn Thị Trang Nhung, phường Việt Trì trước đây thường phải mang theo nhiều loại giấy tờ. Nay với điện thoại thông minh và ứng dụng VNeID, chị có thể đăng ký khám, chữa bệnh nhanh chóng; thông tin khám, điều trị được cập nhật, tích hợp trên sổ sức khỏe điện tử, thuận tiện theo dõi.

Việc số hóa cũng giúp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ giảm đáng kể áp lực lưu trữ hồ sơ. Trước đây, mỗi năm bệnh viện phải quản lý gần 80.000 hồ sơ bệnh án giấy; nay bệnh án điện tử giúp thông tin được lưu trữ tập trung, tra cứu nhanh, lịch sử điều trị được cập nhật đầy đủ, hỗ trợ bác sỹ trong chẩn đoán và theo dõi người bệnh.

Bệnh viện đã triển khai “Giải pháp Bệnh viện thông minh” từ năm 2013, từng bước đưa các hệ thống quản lý, xét nghiệm, dược và lưu trữ hình ảnh vào vận hành. Từ năm 2020, bệnh án điện tử (EMR) được triển khai, tạo nền tảng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong khám, chữa bệnh, trong đó có AI hỗ trợ chuyên môn và quản lý.

Cùng với đó, bệnh viện phát triển các kênh tương tác trực tuyến, giúp người dân tra cứu thông tin, tiếp cận dịch vụ và liên hệ với cán bộ y tế thuận tiện hơn. Mô hình kết nối cán bộ y tế với người dân tại các khu dân cư trên địa bàn Việt Trì cũng được triển khai, góp phần đưa hoạt động tư vấn, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đến gần cộng đồng.

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 60 cơ sở khám, chữa bệnh, trong đó 48 bệnh viện, trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế. Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin tại các đơn vị khám, chữa bệnh cơ bản đạt mức 5/7 trở lên theo Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Y tế, tạo nền tảng để các cơ sở y tế xây dựng bệnh viện thông minh, từng bước giảm sử dụng hồ sơ giấy.

Thanh toán không dùng tiền mặt cũng được đưa vào quy trình khám, chữa bệnh. Từ đầu năm đến nay, toàn ngành Y tế Phú Thọ phát sinh 310.739 khoản thanh toán không dùng tiền mặt, với tổng giá trị 665,8 tỷ đồng. Hình thức này giúp người bệnh giảm thời gian giao dịch, giảm áp lực tại các quầy thu viện phí và tăng tính minh bạch trong quản lý tài chính.

Ngành Y tế tỉnh Phú Thọ đồng thời đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ, tài liệu và kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của 3 khu vực, Sở Y tế bố trí cán bộ tiếp nhận, chuyển xử lý và trả kết quả hồ sơ. Các kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa, ký số và lưu trữ trên kho dữ liệu điện tử.

Nhờ đó, thời gian giải quyết một số thủ tục được rút ngắn đáng kể. Việc đổi, cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược và chứng nhận bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm trước đây mất khoảng 3-4 tuần, nay giảm còn 1-2 tuần.

Chuyển đổi số nâng hiệu quả quản lý, khám chữa bệnh

Hiện nay, 100% bệnh viện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử theo lộ trình; 100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNeID. Dự kiến trong năm 2026, toàn tỉnh sẽ bỏ hoàn toàn bệnh án giấy.

Cùng với bệnh án điện tử, các nền tảng số phục vụ quản lý sức khỏe người dân tiếp tục được triển khai. Đến tháng 8/2026, Phú Thọ tích hợp và khởi tạo gần 1.451.200 sổ sức khỏe điện tử trên VNeID, đạt tỷ lệ 36,6%.

Ở tuyến cơ sở, công nghệ đang góp phần tạo nền tảng để quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. 100% trạm y tế sử dụng phần mềm quản lý chuyên ngành trong khám, chữa bệnh, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và quản lý bệnh không lây nhiễm. 100% cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện tiếp nhận người bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID. Kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt được thực hiện đồng bộ.

Tại Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương, hiệu quả của việc số hóa thể hiện rõ trong công tác lưu trữ hồ sơ. Trước đây, mỗi năm đơn vị phải quản lý khoảng 16.000 hồ sơ bệnh án nội trú và 80.000 phiếu khám ngoại trú, cần 4 nhân sự quản lý kho hồ sơ. Nay dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống số, việc vận hành kho hồ sơ chỉ cần một nhân sự kiêm nhiệm.

Bác sỹ Đỗ Trọng Cân, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Tam Dương cho biết: Trung tâm đã công bố bệnh án điện tử từ tháng 4/2025 và hoàn thành việc xóa bỏ bệnh án giấy. Việc chuyển sang môi trường số giúp đơn vị nâng cao hiệu quả quản lý khám, chữa bệnh, thuốc, vật tư và tài chính.

Tại Trung tâm, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân ngoại trú đạt 98,42%, nội trú đạt 99,23%. Cùng với cải cách hành chính và chuyển đổi số, Trung tâm từng bước nâng cao năng lực chuyên môn. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trước đây phải chuyển tuyến, nay đã được thực hiện như thay khớp háng nhân tạo, tán sỏi tiết niệu ngược dòng bằng laser, điều trị u tuyến giáp lành tính bằng sóng cao tần...

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ Nguyễn Đắc Ca, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngành Y tế tập trung hoàn thiện hạ tầng số, phát triển cơ sở dữ liệu y tế liên thông, số hóa hoạt động quản lý, khám, chữa bệnh; đồng thời đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và các nền tảng y tế thông minh.

Cùng với đầu tư hạ tầng, ngành chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ. Khoảng 3.000 cán bộ tham gia chương trình “Bình dân học AI”; 6.688 cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo miễn phí kỹ năng sử dụng AI. Đến nay, 100% công chức, viên chức ngành Y tế biết và sử dụng ít nhất một công cụ AI phục vụ công việc chuyên môn.

Từ cải cách thủ tục hành chính đến số hóa hồ sơ, thanh toán điện tử và quản lý sức khỏe trên nền tảng số, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của ngành Y tế Phú Thọ.

Khi dữ liệu được kết nối, khai thác hiệu quả, người dân không chỉ giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục mà còn được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận tiện, minh bạch và ngày càng phù hợp hơn với nhu cầu chăm sóc sức khỏe./.

Phú Thọ: Đầu tư gần 20.000 tỷ đồng xây dựng hệ thống y tế chuyên sâu Việc đầu tư được xem là bước đi chiến lược nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, từng bước đưa tỉnh Phú Thọ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực trung du và miền núi phía Bắc.

​