Việt Nam đã có vaccine tay chân miệng, tiêm ngay tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC

Ngày 25/9, ngay giữa thời điểm bệnh tay chân miệng gia tăng với nhiều ca nghiêm trọng, Hệ thống Tiêm chủng VNVC và Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) chính thức ra mắt và triển khai tiêm vaccine phòng tay chân miệng do EV71 tại Hệ thống gần 300 trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC trên toàn quốc.

Vaccine tay chân miệng do EV71 của Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) được chỉ định cho trẻ từ 2 tháng tuổi đến dưới 6 tuổi, bảo vệ nhóm tuổi có nguy cơ mắc bệnh nặng cao nhất. Vaccine có lịch tiêm từ 2-3 mũi tùy theo độ tuổi bắt đầu tiêm.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính gây hàng trăm nghìn ca mắc mỗi năm tại Việt Nam. Trẻ dưới 6 tuổi, đặc biệt là nhóm dưới 3 tuổi, chiếm tỷ lệ mắc và biến chứng cao nhất. Bệnh do nhiều nhóm virus đường ruột gây ra, trong đó chủng EV71 là một trong những tác nhân liên quan đến phần lớn trường hợp tử vong hoặc gặp biến chứng thần kinh, hô hấp, tim mạch.

Bác sỹ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính, Giám đốc chuyên môn Y khoa Hệ thống Tiêm chủng VNVC, cho biết tay chân miệng do nhiều chủng virus khác nhau gây ra. Hàng chục năm qua, các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu nhưng chưa thành công do hiệu quả phòng chống virus chưa cao, đặc biệt là chủng EV71. Do đó, khi chứng minh được hiệu quả bảo vệ vượt trội trên EV71, vaccine được coi như “vũ khí” hiệu quả bậc nhất để bảo vệ trẻ em trước căn bệnh nguy hiểm này.

Theo dữ liệu được công bố, vaccine đạt hiệu lực bảo vệ 96,8% đối với bệnh tay chân miệng do EV71, không ghi nhận trường hợp mắc EV71 trong nhóm được tiêm và đồng thời tạo đáp ứng miễn dịch cao trước nhiều kiểu gen phụ thuộc nhóm EV71.

Bác sỹ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, người từng tham gia biên soạn phác đồ điều trị tay chân miệng cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết vaccine EV71 là giải pháp được giới nhi khoa mong đợi nhiều năm, sau nhiều đợt dịch khiến trẻ nhập viện, chuyển nặng và gặp biến chứng nguy hiểm.

“Nhiều năm qua, rất nhiều phụ huynh hỏi tôi khi nào mới có vắc xin tay chân miệng. Mỗi mùa bệnh, phụ huynh lo, bác sỹ cũng áp lực vì có những trẻ ban đầu vẫn tỉnh táo nhưng chỉ vài giờ sau đã chuyển nặng, cần nhiều nhân lực, thuốc men và thiết bị hồi sức. Vì vậy, khi Việt Nam có vaccine phòng EV71 cho trẻ, tôi rất mừng,” bác sỹ Khanh chia sẻ.

Ngay trong ngày đầu Hệ thống Tiêm chủng VNVC triển khai tiêm vaccine tay chân miệng EV71 tại Việt Nam, nhiều gia đình tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và các địa phương đã đưa trẻ đến khám sàng lọc và tiêm chủng. Hàng chục nghìn lượt đăng ký đặt trước được ghi nhận tại gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc.

Đáng chú ý, trẻ dưới 3 tuổi - nhóm có nguy cơ mắc và diễn tiến nặng cao - chiếm khoảng 70% số trẻ đăng ký và được tiêm trong ngày, cho thấy nhu cầu bảo vệ trẻ từ sớm trước EV71 là rất lớn.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Đức Quý (phường Hòa Hưng) đưa con trai Nguyễn Chí Minh Đức (23 tháng tuổi) đến VNVC tiêm từ sớm sau thời gian chờ đợi vaccine.

“Con hay bò, cho đồ vật và cho tay vào miệng, trong khi môi trường nhà trẻ có đông trẻ nhỏ nên nguy cơ lây bệnh luôn khiến gia đình lo lắng. Nay VNVC đã có vaccine, tôi đến tiêm sớm cho bé bảo vệ con và yên tâm hơn khi con đi học,” anh Quý nói.

Anh Nguyễn Đức Quý đưa con trai Nguyễn Chí Minh Đức (23 tháng tuổi) đến VNVC tiêm vaccine tay chân miệng.

Để vaccine sớm đến với trẻ em Việt Nam, Bác sỹ chuyên khoa 1 Bạch Thị Chính cho biết VNVC đã làm việc từ vài năm trước với Substipharm Biologics (Thụy Sĩ) để “giành quyền” đưa vaccine này sớm về Việt Nam.

VNVC cũng chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cung ứng, bảo quản vaccine, đào tạo chuyên môn và nhanh chóng phân phối tới gần 300 trung tâm VNVC trên toàn quốc để kịp thời triển khai tiêm chủng, bảo vệ trẻ em trước mùa cao điểm của căn bệnh này.

Song song với việc chuẩn bị nguồn cung, VNVC đã đào tạo đội ngũ, cập nhật hướng dẫn chuyên môn, tổ chức các buổi hội thảo trong nước và quốc tế để trao đổi kinh nghiệm, đồng thời chuẩn bị hệ thống tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vaccine ở 2-8 độ C trong dây chuyền lạnh đạt chuẩn GSP.

Với gần 300 trung tâm trên toàn quốc, hơn 12.000 bác sỹ, điều dưỡng và nhân viên y tế cùng kinh nghiệm triển khai nhiều vaccine mới, VNVC sẵn sàng tổ chức tiêm đồng bộ trên toàn hệ thống, giúp trẻ ở nhiều địa phương được tiếp cận vaccine sớm, an toàn và thuận tiện./.