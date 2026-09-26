Hưng Yên: Đình chỉ hoạt động một 'thần y' khám chữa bệnh trái phép

Ngay sau khi nhận được phản ánh từ báo chí về việc ông Nguyễn Duy Phú (thôn Nam Đài, xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) dùng máy khoan chữa bệnh về xương khớp, không đúng quy định, ngày 26/9, Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh An đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành lĩnh vực Y tế làm việc với ông Nguyễn Duy Phú.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu ông Phú dừng ngay hoạt động của cơ sở, không cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 26/9/2026 cho đến khi có đầy đủ thủ tục pháp lý, được Sở y tế cấp giấy phép hoạt động theo quy định.

Nếu ông Phú không chấp hành, cố tình cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Ủy ban Nhân dân xã sẽ tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời, UBND xã yêu cầu các phòng chuyên môn, công an xã, cán bộ thôn Nam Đài theo dõi, giám sát việc chấp hành dừng hoạt động của cơ sở ông Phú.

Tại thời điểm làm việc, ông Nguyễn Duy Phú không cung cấp được các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của cơ sở bao như giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở.

Qua buổi làm việc, ông Phú thừa nhận đã cung cấp hoạt động khám bệnh, chữa bệnh khi không được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động là không đúng quy định. Ông Phú cam kết dừng hoạt động của cơ sở, không cung cấp hoạt động khám bệnh, chữa bệnh kể từ ngày 26/9/2026.

Ông Nguyễn Duy Phú cho biết, bản thân ông trước đây công tác trong ngành quân đội, thường xuyên công tác xa nhà, không có khẩu tại địa phương. Ông bắt đầu hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh xương khớp cho người dân từ năm 2017 chỉ vào ngày thứ 7, chủ nhật khi có dịp về quê. Ông không quảng cáo, người dân tự tìm đến nhờ ông giúp.

Đến tháng 9/2025, ông Phú nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước. Đến tháng 6/2026, ông Phú mới làm thủ tục chuyển khẩu về xã Quỳnh An và từ đó đến nay ông Phú mới thực hiện khám bệnh, chữa bệnh hàng ngày.

Trước đó, từ ngày 24/9/2026, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Hưng Yên đã về kiểm tra, làm việc tại cơ sở của ông Phú. Ngày 25/9/2026, ông Phú được mời về Sở Y tế tỉnh Hưng Yên làm việc.

Sở Y tế tỉnh đã tuyên truyền hướng dẫn ông Phú về các thủ tục cần thiết cho hoạt động khám chữa bệnh và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở của ông Phú về hành vi cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời thông báo xử phạt ông Phú với số tiền 45 triệu đồng.../.

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