TP Hồ Chí Minh: Khởi tố 3 người in, phát hành 21.000 quyển sách không phép

Sáng 26/9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết qua công tác quản lý nhà nước về hoạt động in ấn, phát hành xuất bản phẩm, đơn vị đã phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn In thương mại Trần Châu Phúc in và phát hành 21.000 quyển sách không có giấy phép xuất bản, tái bản theo quy định.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố (Phòng PC01) xác định, từ đầu năm 2025, Nguyễn Thị Hồng Phượng (sinh năm 1961, ngụ phường Bàn Cờ) liên hệ, nhờ Lê Đăng Khôi (sinh năm 1983, ngụ phường Chánh Hưng) đặt in 10 xuất bản phẩm với tổng số 21.000 quyển, không có giấy phép theo quy định.

Sau đó, Lê Đăng Khôi gửi file sách đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn In thương mại Trần Châu Phúc để đặt in và phát hành theo yêu cầu của Nguyễn Thị Hồng Phượng. Công ty này do Trần Năng Tiến (sinh năm 1980, ngụ phường Phú Thọ) làm Giám đốc.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến có dấu hiệu phạm tội “Vi phạm quy định về hoạt động xuất bản,” quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 344 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PC01) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hồng Phượng, Lê Đăng Khôi và Trần Năng Tiến để điều tra về hành vi trên.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và cơ sở in chấp hành nghiêm quy định pháp luật về xuất bản; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý trước khi nhận in, không vì lợi nhuận mà tổ chức hoặc tiếp tay in, phát hành sách trái phép. Trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 344 Bộ luật Hình sự.

Công an Thành phố cũng đề nghị người dân lựa chọn sách có nguồn gốc hợp pháp, không tiếp tay tiêu thụ sách in trái phép; kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu vi phạm./.

Thủ tướng chỉ đạo huy động tất cả nguồn lực, in ấn, cung ứng đủ sách giáo khoa Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu huy động tất cả nguồn lực, khẩn trương in ấn, điều tiết và cung ứng đầy đủ sách giáo khoa, bảo đảm chất lượng và không để học sinh thiếu sách học tập.

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