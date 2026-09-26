Hưng Yên: Triệt phá đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 1.000 tỷ đồng

Ngày 26/9, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa đấu tranh, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến quy mô lớn thông qua website Net.win, với tổng số tiền giao dịch qua hệ thống tài khoản ngân hàng lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Trước đó, từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của N.V.M (trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên), cơ quan Công an đã xác minh, thu thập tài liệu. Quá trình làm việc, N.V.M khai nhận từ đầu năm 2025 đã lập tài khoản tham gia các trò chơi cá cược như "Tài xỉu," "Tài xỉu SHA" trên trang web Net.win.

Để tham gia, người chơi chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp để quy đổi sang điểm (1.000 đồng tương ứng 1.000 điểm) và quy đổi ngược lại thành tiền mặt khi thắng cược. Kết quả sao kê tài khoản xác định, từ ngày 8/2/2025 đến ngày 16/10/2025, N.V.M đã thực hiện 165 giao dịch nạp tiền vào 13 tài khoản ngân hàng của hệ thống Net.win với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống Net.win vận hành dòng tiền qua 13 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau, tổng số tiền giao dịch ghi nhận lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng điều hành thuê nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng và trả phí duy trì hằng tháng. Các chủ tài khoản này trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học (quét khuôn mặt) để chuyển tiền theo yêu cầu của đường dây.

Qua rà soát các giao dịch có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên giữa người chơi và hệ thống Net.win, bước đầu cơ quan Công an đã làm rõ 16 cá nhân tham gia đánh bạc trực tuyến, nhiều người phát sinh số tiền thua cược từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, phương thức vận hành hệ thống và dòng tiền luân chuyển nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia cá cược, đánh bạc trực tuyến dưới bất kỳ hình thức nào; tuyệt đối không cho thuê, cho mượn, mua bán tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện quét khuôn mặt, xác thực sinh trắc học hộ người khác để tránh tiếp tay cho tội phạm và chịu trách nhiệm pháp lý liên quan./.

Lào Cai khởi tố 18 đối tượng về tội đánh bạc với số tiền gần 18 tỷ đồng Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố 18 đối tượng về tội “Đánh bạc” với số tiền gần 18 tỷ đồng, trong đó các đối tượng sử dụng Zalo, Telegram, Viber để trao đổi, cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề.

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