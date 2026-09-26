Cà Mau: Phát hiện hơn 40.000 lít dầu không rõ nguồn gốc trên biển

Chiều 26/9, Đại úy Lê Văn Tiến, Phó Hải đội trưởng, Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết đơn vị đang điều tra, hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ xử lý vụ tàu cá LA-99095-TS vận chuyển hơn 40.500 lít dầu không hóa đơn, chứng từ trên biển.

Trước đó, lúc 22 giờ 30 phút, ngày 25/9, tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 tổ chức tuần tra bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển, đến khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) khoảng 30 hải lý về phía Đông, tổ công tác phát hiện tàu cá LA-99095-TS đang hoạt động, có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tàu cá này do ông Nguyễn Văn Từ (sinh năm 1986, trú tại ấp Tân Đông, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, trên tàu có thêm 4 thuyền viên, phát hiện trên tàu có nhiều chất lỏng màu vàng nâu, có mùi dầu được chứa trong 2 hầm phía trên mặt boong trước mũi tàu.

Qua làm việc, thuyền trưởng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa và khai nhận số dầu trên là dầu D.O số lượng 40.500 lít, thuyền trưởng mua lại từ tàu lạ trên biển để bán kiếm tiền lời.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản ghi nhận vụ việc và đưa người, tàu cá về Hải đội Biên phòng 1 điều tra làm rõ./.

TP Hồ Chí Minh: Tạm giữ tàu chở 10.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc Vào lúc 2 giờ 30 sáng 19/5, Tổ công tác của Biên đội II/26 của Hải đoàn Biên phòng 18 phát hiện phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ chở khoảng 10.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.