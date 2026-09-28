Đồng Nai: Xây 7 công trình sinh thái bảo vệ động vật hoang dã

Toàn tuyến thiết kế xây dựng 17 cầu, trong đó có 4 cầu cạn (cho thú chui) cùng 3 cầu vượt sinh thái để duy trì hành lang di chuyển của động vật hoang dã Khu bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai.

Đây là nội dung của quyết định số 1553/QĐ-SNNMT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường “Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đoạn từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư công” vừa được Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai ban hành.

Theo quyết định phê duyệt, Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng đoạn từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh theo hình thức đầu tư công (thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thực hiện tại phường Trị An và xã Tân An, thành phố Đồng Nai.

Dự án thành phần 2 từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 31,5 km, đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h; bề rộng mặt đường 33,5 m, gồm 8 làn xe.

Điểm đầu dự án tại Km13 + 000 kết nối với điểm cuối dự án “Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng đoạn từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào" theo phương thức đối tác công tư. Điểm cuối tại Km44 + 623 giao với dự án đường Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh.

Do tuyến đường đi qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai, do đó sẽ xây dựng các công trình phụ trợ như: Xây dựng tường ngăn voi kết hợp chống ồn, che sáng trên đoạn tuyến qua Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai.

Phạm vi bố trí tường chống ồn kiêm chắn sáng trên gờ lan can dọc hai bên đoạn tuyến nhằm hạn chế phát tán ánh sáng từ phương tiện và công trình vào khu vực rừng; đồng thời định hướng động vật di chuyển đến vị trí các cầu cạn, cầu vượt sinh thái nhằm duy trì hành lang di chuyển của động vật hoang dã; bố trí hệ thống camera AI giám sát.

Quyết định phê duyệt cũng đề cập đến các yếu tố nhạy cảm về môi trường. Trong đó, dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển; có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, rừng đặc dụng, vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển là yếu tố nhạy cảm về môi trường.

Do đó, trong giai đoạn giám sát thi công và giám sát vận hành, dự án cần phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai và các đơn vị chuyên môn xây dựng và thực hiện chương trình giám sát đa dạng sinh học trong giai đoạn thi công nhằm theo dõi biến động sinh cảnh, đa dạng loài, loài nguy cấp, quý, hiếm, sự xuất hiện của động vật hoang dã, tình trạng xâm nhập trái phép vào rừng, sinh vật ngoại lai xâm hại và hiệu quả các biện pháp giảm thiểu; kịp thời áp dụng các biện pháp quản lý thích ứng khi phát hiện diễn biến bất lợi.

Giám sát tình trạng các công trình bảo vệ đa dạng sinh học; sự xuất hiện, va chạm của động vật hoang dã; diễn biến và kết nối sinh cảnh; mức độ sử dụng cầu cạn, cầu vượt sinh thái; ảnh hưởng của tiếng ồn, ánh sáng, giao thông đến động vật hoang dã.

Trước đó, ngày 28/4/2026, Hội đồng nhân dân thành phố Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cầu Mã Đà đến Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 44,5 km, gồm 2 đoạn; sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 28.792 tỷ đồng.

Đoạn 1 từ cầu Mã Đà đến ngã ba Bà Hào dài khoảng 13 km (hiện nay đang thi công); đoạn 2 từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh dài hơn 31,5 km.

Khi hoàn thành, tuyến đường giúp rút ngắn quá trình di chuyển khu vực Tây Nguyên, Bắc Đồng Nai đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành và cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, đáp ứng nhu cầu lưu thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh của thành phố Đồng Nai và các tỉnh, thành phố lân cận./.

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