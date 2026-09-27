Tết Trung Thu-nhịp cầu gìn giữ văn hóa Việt tại Berlin

Tết Trung Thu năm 2026 được các hội đoàn, câu lạc bộ và doanh nghiệp người Việt tại Berlin chung tay tổ chức tại Trung tâm thương mại Đồng Xuân, thu hút đông đảo thanh thiếu niên, nhi đồng cùng các gia đình người Việt và bạn bè Đức tham dự.

Được duy trì nhiều năm qua, sự kiện thường niên này không chỉ tạo sân chơi cho trẻ em mà còn góp phần gìn giữ văn hóa Việt và tăng cường gắn kết cộng đồng người Việt tại Berlin nói riêng và tại Đức nói chung.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, chương trình Vui Tết Trung Thu 2026 có nhiều hoạt động mang đậm nét truyền thống như múa lân, rước đèn, phá cỗ, văn nghệ và các trò chơi dành cho thiếu nhi.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Việt Nam tại Đức, Nguyễn Đắc Thành, chúc các cháu có một mùa Trung Thu vui tươi, an toàn, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì những phong tục truyền thống đối với thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Đức.

Theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, mỗi dịp Rằm tháng Tám là lúc người Việt ở trong nước cũng như ở nước ngoài nhớ về những hình ảnh thân thuộc của tuổi thơ như đèn ông sao, tiếng trống múa lân, mâm cỗ Trung Thu và những câu chuyện về Chị Hằng, Chú Cuội.

Tiết mục múa do các em nhỏ trong cộng đồng trình diễn. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đối với các cháu sinh ra và lớn lên tại Đức, Trung Thu là dịp để các em tiếp cận trực tiếp với tiếng Việt, văn hóa và truyền thống của dân tộc. Việc được rước đèn, xem múa lân, tham gia các trò chơi và sinh hoạt cùng cộng đồng giúp các em tiếp nhận văn hóa Việt thông qua trải nghiệm, qua đó tăng sự gắn bó với gia đình và cội nguồn.

Đại sứ đánh giá cao sự quan tâm của các hội đoàn, gia đình và cộng đồng người Việt tại Đức đối với thế hệ trẻ, đặc biệt trong việc tạo điều kiện để các em vừa học tập, hội nhập tại Đức, vừa duy trì tiếng Việt và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Đại sứ cũng chuyển tới các cháu thông điệp trong Thư gửi thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung Thu năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh niềm tin của đất nước đối với thế hệ trẻ, khuyến khích các em chăm ngoan, học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng lòng nhân ái và tình yêu quê hương.

Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ mong muốn các cháu sẽ trở thành những “chiếc cầu nối” giữa Việt Nam và Đức, vừa hội nhập, năng động, vừa tự hào về nguồn cội Việt Nam, qua đó góp phần giới thiệu văn hóa và con người Việt Nam tới xã hội sở tại.

Ông Nguyễn Đông Mác, đại diện Ban lãnh đạo Trung tâm thương mại Đồng Xuân Berlin, Trưởng ban tổ chức Tết Trung Thu, cho biết việc các hội đoàn, câu lạc bộ và doanh nghiệp cùng tổ chức Tết Trung Thu cho thiếu nhi đã trở thành hoạt động thường niên của cộng đồng.

Múa lân-tiết mục không thể thiếu trong Tết Trung Thu. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Đông Mác, hoạt động được duy trì với mục tiêu giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và truyền lại những nét văn hóa, phong tục truyền thống cho thế hệ trẻ người Việt tại Đức.

Đối với cộng đồng người Việt ở Đức, Tết Trung Thu còn là dịp để các gia đình gặp gỡ, trẻ em giao lưu và kết bạn, qua đó hình thành những mối liên kết cộng đồng ngay từ thế hệ trẻ. Đây cũng là không gian để ông bà, cha mẹ truyền lại cho con cháu những ký ức, phong tục và giá trị văn hóa Việt Nam.

Việc duy trì các hoạt động như Tết Trung Thu vì thế không chỉ mang ý nghĩa vui chơi mà còn góp phần tạo môi trường để thế hệ trẻ hiểu hơn về nguồn cội, đồng thời giúp cộng đồng người Việt củng cố sự gắn kết trong xã hội sở tại và cũng mang văn hoá Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng Đức.

Từ một ngày hội dành cho thiếu nhi, Tết Trung Thu tại Berlin đã trở thành một hoạt động văn hóa cộng đồng, trong đó thế hệ trẻ giữ vị trí trung tâm. Chăm lo cho các em, theo Đại sứ Nguyễn Đắc Thành, cũng chính là vun đắp cho tương lai của gia đình, cộng đồng và đất nước./.

Tết Trung Thu vun đắp tình yêu quê hương cho thiếu nhi Việt Nam tại Pháp Chương trình Tết Trung Thu giúp trẻ em Việt Nam sinh sống tại Pháp hiểu thêm về truyền thống dân tộc, đồng thời góp phần giới thiệu và lan tỏa văn hóa Việt Nam trong xã hội sở tại.

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