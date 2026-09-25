Thúc đẩy hợp tác phát triển điện gió ngoài khơi và chuỗi cung ứng tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 24/9, tại thành phố Hamburg, Bộ Công Thương Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tổ chức tọa đàm “Phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam: Cơ hội và Thách thức,” với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài, Giám đốc điều hành GWEC Ben Backwell cùng hơn 50 đại diện các nhà phát triển điện gió ngoài khơi, nhà sản xuất thiết bị và tổ chức tài chính quốc tế.

Việc khai thác hiệu quả tiềm năng điện gió ngoài khơi phù hợp với định hướng tại Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.

Trong bối cảnh đó, tọa đàm tạo cơ hội để Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp Đức và quốc tế trao đổi về triển vọng, thách thức trong phát triển điện gió ngoài khơi, từ chính sách, hạ tầng đến chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường kết nối, hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, góp phần triển khai các định hướng, chính sách về phát triển lĩnh vực này.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài khẳng định Việt Nam có nhiều khu vực có điều kiện gió thuận lợi, tạo nền tảng quan trọng để phát triển điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia xác định điện gió là một trong những nguồn điện được định hướng phát triển mạnh trong dài hạn. Quy mô thị trường dự kiến sẽ tạo nhu cầu lớn đối với thiết bị, dịch vụ kỹ thuật, cảng biển, logistics, xây dựng, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng phục vụ thị trường Việt Nam và khu vực.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, Việt Nam không chỉ hướng tới hình thành các dự án và bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, mà còn mong muốn phát triển năng lực công nghiệp trong nước, tiếp nhận và từng bước làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và hình thành mạng lưới doanh nghiệp có khả năng tham gia chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu về điện gió ngoài khơi.

Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài và Giám đốc điều hành Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu Ben Backwell đồng chủ trì buổi tọa đàm. (Ảnh: Thùy Linh/TTXVN)

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài bày tỏ mong muốn các nhà sản xuất thiết bị nghiên cứu, hợp tác với các đối tác Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm phát triển điện gió ngoài khơi trên thế giới, qua đó hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi bền vững, cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng.

Trong khuôn khổ tọa đàm, đại diện các đơn vị Bộ Công Thương cung cấp đến các doanh nghiệp nước ngoài thông tin tổng quan về mục tiêu, định hướng và cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về phương hướng phát triển công nghiệp và chuỗi cung ứng điện gió, trong đó có hạ tầng, cảng biển, logistics và sản xuất thiết bị.

Tại phiên thảo luận, đại diện Bộ cùng các nhà phát triển điện gió ngoài khơi, nhà sản xuất thiết bị và tổ chức tài chính quốc tế như CIP, Siemens, KfW... trao đổi về tiềm năng đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, định hướng của Chính phủ Việt Nam nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển nguồn điện gió ngoài khơi đạt công suất 17GW vào năm 2035, trong đó có việc thu hút đầu tư quốc tế vào Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, Giám đốc điều hành GWEC Ben Backwell cho biết Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn trong phát triển điện gió ngoài khơi, bởi có nhiều điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực này, trong đó có nguồn tài nguyên gió dồi dào dọc đường bờ biển dài, nền kinh tế phát triển mạnh và nhu cầu tiêu thụ điện tăng nhanh.

Ông nhận định nhu cầu điện của Việt Nam còn tăng cao hơn do cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz, trong khi quá trình điện khí hóa trong các lĩnh vực như xe điện và nhiều ngành khác cũng đang diễn ra nhanh chóng. Điện gió ngoài khơi là một công nghệ phù hợp do có thể triển khai các dự án quy mô lớn tương đối nhanh.

Về những điều kiện cần thiết để phát triển điện gió ngoài khơi, Giám đốc điều hành GWEC cho rằng Việt Nam trước hết cần có khung pháp lý rõ ràng, bảo đảm các điều kiện minh bạch. Chính phủ và doanh nghiệp cũng cần có cơ chế, bảo đảm rủi ro được phân chia công bằng giữa các bên. Bên cạnh đó, hệ thống phục vụ điện gió ngoài khơi, đặc biệt là hạ tầng truyền tải và lưới điện, cần được chuẩn bị đầy đủ.

Giám đốc điều hành GWEC nhận định các dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên có khả năng có chi phí cao hơn những dự án được triển khai sau này. Việt Nam cần triển khai các dự án đầu tiên và đưa vào vận hành, qua đó thu hút nguồn vốn đầu tư lớn. Khi số lượng dự án tăng lên, chi phí cũng sẽ giảm xuống.

Về định hướng hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế, ông Ben Backwell cho biết các hội viên GWEC hiện quan tâm cả lĩnh vực sản xuất điện và phát triển dự án, cũng như lĩnh vực chế tạo công nghiệp. Mối quan tâm về chế tạo công nghiệp bao gồm nhiều lĩnh vực, từ sản xuất tuabin gió, chân đế, tàu thi công đến nhiều hạng mục khác. Các hội viên cũng quan tâm đến lĩnh vực truyền tải, trong đó có lưới điện và các trạm biến áp./.

Sửa Luật Điện lực kỳ vọng tạo đột phá cho điện gió ngoài khơi Việc hoàn thiện Luật Điện lực có ý nghĩa trong việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội cho phát triển hạ tầng năng lượng, bảo đảm an ninh cung cấp điện, đáp ứng quá trình chuyển dịch năng lượng.