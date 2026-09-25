Các thị trường chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều

Các thị trường chứng khoán châu Á ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên 25/6 sau những đợt tăng giá dầu gần đây, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ của Mỹ và Nhật Bản chạm các ức cao nhất trong nhiều năm và xung đột tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc rõ ràng.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo tăng 1,3% lên 66.364,20 điểm. Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 1,03% xuống 24.507,16 điểm. Các thị trường Sydney và Jakarta cũng ghi nhận sắc đỏ. Các thị trường Thượng Hải, Đài Bắc và Seoul đóng cửa nghỉ lễ.

Chuyên gia Lloyd Chan của tập đoàn tài chính MUFG nhận định rằng các rủi ro địa chính trị tái bùng phát tại Trung Đông đang diễn ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ vốn đã thắt chặt, làm dấy lên những lo ngại về cả nguồn cung lẫn lạm phát.

Trong khi đó, ông Chan cho rằng các rủi ro thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chực chờ. Thỏa thuận đình chiến thương mại giữa hai nước chỉ được gia hạn thêm hai tháng cho đến ngày 10/1, khiến hàng loạt vấn đề liên quan đến thuế quan, thu mua nông sản, đất hiếm và các hạn chế công nghệ vẫn chưa thể giải quyết.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã chạm mức cao nhất kể từ năm 2007, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất tính từ năm 2004. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản cũng đạt mức cao kỷ lục mới trong 30 năm qua.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, nhận định thị trường hiện chưa có hướng đi rõ ràng, khi phải đổi mặt với một loạt câu hỏi ngỏ như việc liệu thế giới có đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trái phiếu hay không, hay cuộc chiến tại Iran đang diễn biến tốt lên hay xấu đi. Bà Brooks cho biết khi những câu hỏi này chưa có lời giải đáp, sự biến động sẽ tiếp tục chi phối thị trường.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên này, chỉ số VN-Index tăng 10,02 điểm, hay 0,56%, lên 1.785,11 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index giảm 0,56 điểm, hay 0,21%, xuống 272,21 điểm./.

Chứng khoán châu Á khởi sắc sau động thái tăng lãi suất của Fed Trái ngược với phiên giảm điểm của Phố Wall đêm hôm trước, giới đầu tư châu Á đón nhận quyết định nâng lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed với tâm lý hết sức tích cực.

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