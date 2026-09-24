Chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt lùi bước trước áp lực lãi suất

Các thị trường chứng khoán Âu-Mỹ đồng loạt chìm trong sắc đỏ trong phiên 23/9.

Tâm lý nhà đầu tư chịu sức ép nặng nề khi lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ chạm đỉnh 19 năm và giá dầu thô quay đầu tăng mạnh, làm dấy lên rủi ro lạm phát.

Kết thúc phiên giao dịch tại New York, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite dẫn đầu đà giảm khi mất 1,13% xuống 26.936 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 lùi 0,75% xuống 7.706 điểm, còn chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 0,68% xuống 51.511 điểm.

Tại châu Âu, tâm lý bi quan cũng bao trùm các sàn giao dịch lớn. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 0,7% xuống 25.410,63 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 0,4% xuống 8.123,41 điểm. Riêng chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) đóng cửa gần như đi ngang ở mức 10.705,26 điểm.

Làn sóng bán tháo trên Phố Wall bị kích hoạt khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vọt lên 5,11% - mức cao nhất kể từ năm 2007.

Giới giao dịch lo ngại Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ không dừng lại ở một đợt tăng lãi suất mà tiếp tục thắt chặt chính sách, đặc biệt khi giá dầu Brent bất ngờ vọt gần 4% lên hơn 103 USD/thùng.

Trong khi đó, đà phục hồi của giá dầu xuất phát từ những phát biểu cứng rắn của giới chức Mỹ và Iran tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Diễn biến này đã dập tắt hy vọng mong manh về một thỏa thuận sớm nhằm mở cửa lại eo biển Hormuz.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/9, chỉ số VN-Index giảm 15,28 điểm (0,84%) xuống 1.801,65 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 0,48 điểm (0,17%) xuống 276,45 điểm./.

Chứng khoán Mỹ: Chỉ số Nasdaq Composite lập kỷ lục phiên thứ hai liên tiếp Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,45% lên 27.244,28 điểm, đánh dấu phiên đóng cửa ở mức cao kỷ lục thứ hai liên tiếp nhờ cổ phiếu chip và AI.