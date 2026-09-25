Vĩnh Long: Ký kết hợp tác thúc đẩy các động lực phát triển mới

Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 -2030 nhằm kết nối nguồn lực địa phương với tri thức, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết, năm 2026 là năm đầu tiên tỉnh triển khai mô hình phát triển mới sau khi hợp nhất. Không gian phát triển được mở rộng, tạo điều kiện để tỉnh kết nối nông nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến với kinh tế biển, logistics, năng lượng, du lịch và đô thị.

Đến tháng 8/2026, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,50%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 13,68%; thu ngân sách đạt khoảng 15.947,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết, nhất là chế biến sâu nông - thủy sản, phát triển vùng nguyên liệu, logistics, kinh tế biển, chuyển đổi xanh, nâng cao năng suất doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có thế mạnh về tri thức, khoa học, công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực; trong khi tỉnh Vĩnh Long có thực tiễn, thị trường và những bài toán phát triển cụ thể. Việc kết nối giữa tri thức của Đại học với thực tiễn của tỉnh sẽ tạo ra giá trị lớn hơn cho cả hai bên. Thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên và các đơn vị thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tham gia nghiên cứu, đào tạo và triển khai các mô hình tại tỉnh," ông Trần Trí Quang nhấn mạnh.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, với thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện đồng hành cùng tỉnh Vĩnh Long, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực.

Từ kinh nghiệm hợp tác với các địa phương, bà cho rằng việc triển khai tại Vĩnh Long cần tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương và doanh nghiệp, đồng thời xây dựng các “đầu bài” lớn cho trung và dài hạn.

Theo thỏa thuận, hai bên hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; xây dựng, nội vụ, công thương, khoa học và công nghệ; nông nghiệp và môi trường.

Hai bên phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học - công nghệ vào thực tiễn, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số nội dung được ưu tiên triển khai gồm: Phát triển giáo dục STEM, năng lực số, thúc đẩy bảo tàng số, du lịch thông minh, bệnh án và hồ sơ sức khỏe điện tử, ứng dụng BIM, GIS, IoT trong xây dựng, vận tải.

Đồng thời, hỗ trợ phát triển trung tâm dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ chính quyền số,kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Vĩnh Long đạt tiêu chí trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia đến năm 2030.

Trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hai bên ưu tiên các hướng nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, chế biến sâu, bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, vật liệu xây dựng, nguồn cát sạch và trí tuệ nhân tạo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đề nghị, hai bên nhanh chóng cụ thể hóa Thỏa thuận thành các chương trình, đề án, dự án với sản phẩm, tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng; lấy những bài toán thực tiễn của tỉnh làm trọng tâm hợp tác.

Trong đó, ưu tiên các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số; nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu; kinh tế biển, năng lượng xanh; y tế, du lịch thông minh và nâng cao năng suất doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy đội ngũ chuyên gia, các trường thành viên, phòng thí nghiệm và mạng lưới doanh nghiệp để cùng tỉnh nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quá trình thực hiện lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, mỗi nhiệm vụ cần xác định rõ vấn đề cần giải quyết, sản phẩm tạo ra và đối tượng sử dụng, thụ hưởng.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, các bên cần có cơ chế phối hợp rõ ràng, thống nhất đầu mối, hạn chế việc phân công qua nhiều đơn vị quản lý gây chậm trễ trong triển khai.

Các nhiệm vụ nghiên cứu cần xuất phát từ nhu cầu cụ thể, xác định rõ địa chỉ ứng dụng; đồng thời, tập trung vào những vấn đề chiến lược trung và dài hạn như chế biến sâu, kinh tế biển, quy hoạch phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trên cơ sở đó, các bên thiết lập cơ chế phối hợp liên ngành, ưu tiên đặt hàng những nhiệm vụ đã được xác định.

Trước đó, qua khảo sát thực tế tại Vĩnh Long, đoàn công tác Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đồng thời, nhận diện nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, giải quyết như: nâng cao năng suất nông nghiệp, tăng tỷ lệ chế biến sâu, bảo quản và nâng giá trị nông sản, nâng cao năng lực hợp tác xã và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ.

Qua làm việc, các sở, ngành, doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh đã kết nối, trao đổi và xác định những yêu cầu thực tiễn để cùng nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, phát huy lợi thế địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới./.

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