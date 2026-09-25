Đảng Nước Nga Thống nhất thắng lớn trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga

Ngày 25/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã chính thức phê duyệt kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) khóa mới.

Đảng cầm quyền Nước Nga Thống nhất (ER) đã giành chiến thắng áp đảo với 349/450 ghế lập pháp, tiếp tục nắm giữ thế đa số tuyệt đối tại Hạ viện.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, phát biểu tại phiên họp công bố kết quả, Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết cơ cấu ghế tại Duma Quốc gia được phân bổ cụ thể cho các lực lượng chính trị như sau: ER - 349 ghế, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) - 37 ghế, tiếp sau là lực lượng đối lập lớn nhất trong hệ thống, đảng Dân chủ Tự do (LDPR) - 23 ghế, đảng Những người mới - 19 ghế, đảng Nước Nga Công bằng (SRZP) - 17 ghế, đảng Tổ quốc (Rodina) - 1 ghế và khối ứng cử viên tự ứng cử - 4 ghế.

Kỳ bầu cử năm nay ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng mạnh, đánh dấu mức cao kỷ lục trong ba kỳ lập pháp gần nhất với tỷ lệ tham gia bỏ phiếu đạt 59,8% và tổng số phiếu bầu ghi nhận đạt 67.448.094 cử tri.

Trước đó, ngày 21/9, bình luận về kết quả cuộc bầu cử, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định hệ thống đảng phái tại Nga đã chứng minh được tính ổn định và khả năng tự phát triển trước mọi thách thức.

Theo ông Volodin, bất chấp các nỗ lực can thiệp từ bên ngoài, cuộc bầu cử đã diễn ra cạnh tranh, minh bạch với sự chứng kiến của 1.126 quan sát viên quốc tế đến từ 133 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Ông Volodin khẳng định sự đồng lòng của cử tri quanh nguyên thủ quốc gia chính là đóng góp chung vào chiến thắng và tương lai của nước Nga./.

Nga ngăn chặn hơn 100 triệu mối đe dọa tấn công mạng trong bầu cử Duma Quốc gia Các nền tảng bầu cử của Nga, trong đó có trang thông tin chính thức về bầu cử, đã phải đối phó với các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán quy mô lớn, cùng các hoạt động xâm nhập nhằm vào máy chủ.