EU gia hạn danh sách trừng phạt liên quan xung đột Nga-Ukraine

Ngày 22/9, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nhất trí gia hạn thêm 3 năm, đến ngày 22/9/2029, danh sách trừng phạt cá nhân liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Đây là thời hạn gia hạn dài nhất kể từ khi cơ chế này được thiết lập năm 2014.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thông cáo của Hội đồng EU nêu rõ các biện pháp hiện áp dụng đối với hơn 3.000 cá nhân và thực thể, bao gồm hạn chế đi lại đối với cá nhân, phong tỏa tài sản và cấm cung cấp vốn hoặc các nguồn lực kinh tế khác cho những đối tượng có tên trong danh sách. Trong đợt rà soát định kỳ lần này, Hội đồng quyết định không gia hạn việc đưa 3 cá nhân và một thực thể vào danh sách, đồng thời xóa tên 3 người đã qua đời.

Văn kiện cũng dẫn kết luận của Hội đồng châu Âu ngày 18/6, trong đó tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và cam kết tiếp tục hỗ trợ nước này trên các lĩnh vực chính trị, tài chính, kinh tế, nhân đạo, quân sự và ngoại giao, phối hợp với các đối tác và đồng minh.

Thông cáo chính thức không nêu danh tính những cá nhân được rút khỏi danh sách. Tuy nhiên, báo La Libre của Bỉ cho biết trong số này có hai tỷ phú Nga Alisher Usmanov và Mikhail Fridman. Slovakia trước đó đã nhiều lần đề nghị xóa tên hai nhân vật này. Đầu tháng 9, Pháp cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với ông Usmanov với lý do an ninh quốc gia.

EU hiện nắm giữ khoảng 210 tỷ euro (khoảng 240 tỷ USD) tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga, phần lớn được lưu ký tại tổ chức Euroclear ở Brussels./.

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