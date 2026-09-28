Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi "Việt Nam trong em" - những nét vẽ gắn kết cội nguồn

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, trong không khí rộn ràng của Lễ hội Trăng rằm tại thành phố Düsseldorf, Hội người Việt tại bang Nordrhein-Westfalen (NRW), miền Tây nước Đức, đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi NRW năm 2026 với chủ đề "Việt Nam trong em."

Sự kiện không chỉ tôn vinh những tài năng nhí xuất sắc mà còn trở thành ngày hội văn hóa, nơi thế hệ trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Đức hướng về nguồn cội qua những nét vẽ về Tết Trung Thu, gia đình và phong cảnh làng quê Việt Nam.

Giữa khán phòng ngập tràn sắc màu Trung Thu, tiếng trống hội rộn ràng cùng màn múa lân truyền thống mở màn cho nghi thức vinh danh, em Nguyễn Thảo My (10 tuổi, đến từ thành phố Herne) đã được xướng tên là thí sinh giành giải Nhất cuộc thi vẽ "Việt Nam trong em" năm 2026, do cộng đồng mạng bình chọn với 36.184 điểm (bao gồm 884 lượt cảm xúc và 7.060 lượt chia sẻ), với bức tranh về Tết Trung Thu.

Ngoài Giấy khen và Kỷ niệm chương của Hội người Việt tại bang NRW, giải thưởng dành cho người chiến thắng còn gồm một bộ sách truyện song ngữ Việt-Đức và những phần quà của các nhà tài trợ. Bên cạnh giải thưởng do cộng đồng mạng bình chọn, hội đồng chuyên môn của Ban tổ chức cũng đã chọn ra những tác phẩm có kỹ thuật hội họa, nội dung ý nghĩa và tính độc lập, sáng tạo cao.

Em Đào Duy Anh (13 tuổi, Gelsenkirchen) giành Giải Tài năng; Trần Hải Đăng (8 tuổi, Essen) giành Giải Sáng tạo; Nina Hân Steffen (15 tuổi, Duisburg) giành Giải Ấn tượng; Nguyễn Châu Hà Mi, Đào Tuệ An và Nguyễn Ngọc Kiều My được trao Giải Triển vọng.

Em Nguyễn Thảo My giành giải Nhất do cộng đồng mạng bình chọn. (Ảnh: TTXVN phát)

Cuộc thi năm nay thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác từ cả Đức và Việt Nam. Đối với các em nhỏ như Amy Jankowski (4 tuổi, Essen-Giải Nhì) hay Nguyễn Mia Khiết Nhi (4 tuổi, Essen-Giải Nhì), việc nhận được hàng trăm, hàng nghìn lượt yêu thích từ cộng đồng là nguồn động viên quý giá, giúp các em thêm tự tin nuôi dưỡng đam mê và gắn kết sâu sắc hơn với văn hóa Việt, đồng thời khuyến khích các em thể hiện vẻ đẹp danh thắng, lịch sử Việt Nam, trở thành những "đại sứ nhí" mang văn hóa Việt ra thế giới.

Các tác phẩm này cũng sẽ được sử dụng làm tư liệu cho các ấn phẩm giáo dục trong tương lai. Mạng lưới Trí thức Việt Nam tại bang NRW cũng đã vinh danh và trao hai phần quà khích lệ cho hai tài năng trẻ là Trần Hải Đăng và Nguyễn Châu Hà Mi.

Lễ trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi NRW 2026 khép lại trong niềm tự hào của các bậc phụ huynh và nụ cười rạng rỡ của những họa sỹ nhí. Những nét vẽ ngây thơ, đầy cảm xúc không chỉ tô điểm cho Lễ hội Trăng rằm Düsseldorf mà còn góp phần kết nối thế hệ trẻ xa xứ với cội nguồn quê hương Việt Nam./.

Ngoại giao văn hóa: Nét vẽ làm hoàn chỉnh bức tranh hợp tác Việt Nam-Nga Ngoại giao văn hóa là một nội dung hết sức quan trọng trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam với thế giới và với từng nước cụ thể, trong đó bao gồm cả Liên bang Nga.

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