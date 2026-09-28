"Chiến sỹ bốn chân" xuất kích diễn tập tại Tây Nguyên

Sức mạnh hiệp đồng của các "chiến sĩ bốn chân" và công tác hậu cần chu đáo trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở Tây Nguyên đã giúp Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 hoàn thành xuất sắc đợt diễn tập.

Cùng với các phương án tác chiến của cán bộ, chiến sỹ, sự xuất hiện của những "chiến sỹ đặc biệt" - chó nghiệp vụ đã trở thành điểm nhấn trong đợt diễn tập của Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7. Từ truy tìm, khống chế đối tượng nguy hiểm đến giải tán đám đông, những "chiến sỹ bốn chân" không chỉ thể hiện khả năng hiệp đồng tác chiến vượt trội mà còn là minh chứng cho sự chính quy, tinh nhuệ và sức mạnh sẵn sàng chiến đấu của Cảnh sát cơ động trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Trong phương án diễn tập, chó nghiệp vụ được đưa vào hợp luyện, trực tiếp phối hợp cùng các lực lượng xử lý tình huống giả định. Với khả năng truy tìm, truy đuổi, hỗ trợ khống chế đối tượng và tham gia giải tán đám đông, lực lượng này góp phần quan trọng nâng cao khả năng hiệp đồng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. Đây cũng là minh chứng cho bước tiến về tính chính quy, tinh nhuệ của lực lượng Cảnh sát cơ động.

Thiếu tá Hoàng Trọng Phương, Phó Đội trưởng, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: “Chúng tôi cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết về công tác chăm sóc đảm bảo sức khỏe cho chó nghiệp vụ mặc dù có điều kiện thay đổi, tuy nhiên về công tác chăm sóc sức khỏe lúc nào cũng đảm sức khỏe để tham gia đầy đủ các nội dung yêu cầu theo phương án.”

Để một phương án huấn luyện triển khai liên tục trong nhiều ngày, bên cạnh công tác tổ chức lực lượng và chiến thuật, công tác hậu cần giữ vai trò quyết định. Là đơn vị chủ nhà, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 vừa trực tiếp tham gia huấn luyện, vừa đảm nhiệm bảo đảm hậu cần cho gần 2.000 cán bộ, chiến sỹ tham gia diễn tập. Từ khâu chuẩn bị thực phẩm, tổ chức bữa ăn đến kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đều được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm thể lực cho bộ đội hoàn thành nhiệm vụ.

Thiếu tá Mai Văn Lăng, Cán bộ Hậu cần, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: “Luôn luôn quan tâm chăm sóc chế độ bữa ăn cho các chiến sỹ đang tham gia phương án diễn tập KN26 với gần 2.000 người đảm bảo về chế độ định lượng cũng như an toàn thực phẩm cho cán bộ chiến sỹ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.”

Không chỉ bảo đảm cho con người, công tác hậu cần còn được tính toán chu đáo đối với lực lượng chó nghiệp vụ trong điều kiện thời tiết, môi trường huấn luyện khắc nghiệt, giúp duy trì tốt trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Với vai trò đơn vị chủ nhà phối hợp, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7 đã chủ động triển khai lực lượng, phân công nhiệm vụ, tổ chức hợp luyện chặt chẽ tại hiện trường. Từng nội dung đều được thiết kế sát với điều kiện thực tế của địa bàn chiến lược Tây Nguyên.

Thượng tá Dương Văn Thế, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động: “Trong thời gian tổ chức diễn tập, với điều kiện thời tiết trên địa bàn Tây Nguyên rất khó khăn đặc biệt là giai đoạn mùa mưa. Chúng tôi đã khắc phục điều kiện từ đội ngũ cán bộ chỉ huy các cấp và đến chiến sỹ khắc phục điều kiện thời tiết rất khó khăn. Mưa chúng tôi cũng có các giải pháp để cho đội ngũ chiến sỹ trong quá trình tập luyện khắc phục được những khó khăn đó để hoàn thành nội dung chương trình đề ra tuy vất vả nhưng với nhiệt huyết của cán bộ chỉ huy các cấp chúng tôi cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Bộ giao.”

Thời tiết khó khăn, cường độ huấn luyện cao và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng toàn diện đòi hỏi sự chủ động từ khâu tổ chức đến bảo đảm hậu cần. Từ thực tiễn tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động số 7, năng lực tổ chức, hiệp đồng và xử lý tình huống tiếp tục được tôi luyện, là cơ sở quan trọng để lực lượng Cảnh sát cơ động không ngừng nâng cao sức chiến đấu, sẵn sàng đáp ứng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong tình hình mới./.

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