Cuộc thi 'Kể chuyện dưới Trăng': Khích lệ thiếu nhi sáng tạo thơ ca và hội họa

Ngày 27/9, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng cùng Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam phối hợp tổ chức triển lãm và trao giải 20 tác phẩm xuất sắc nhất cuộc thi vẽ tranh-làm thơ “Kể chuyện dưới Trăng.”

Cuộc thi đã tạo ra một không gian nghệ thuật ý nghĩa, gắn kết các em nhỏ từ thành thị đến mọi miền Tổ quốc, bao gồm cả trẻ em vùng cao, vùng xa. Ở bất kỳ đâu, ước mơ của các em cũng đều trong trẻo, xứng đáng được trân trọng, nâng niu, lắng nghe và đón nhận.

Theo nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học Thiếu nhi Hội Nhà văn Việt Nam, đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, cuộc thi mang đến cơ hội độc đáo để các em thể hiện năng lực kể chuyện qua hai ngôn ngữ nghệ thuật: Thi ca và Hội họa. Ở đó, “trong tranh có thơ, trong thơ có tranh - bức tranh được diễn tả bằng ngôn ngữ thơ, và bài thơ lại được kể bằng nét vẽ, màu sắc. Sự hòa quyện này kích thích mạnh mẽ trí tưởng tượng, đặt những gạch nối đầu tiên cho hành trình bước vào thế giới sáng tạo nghệ thuật của các em.

Ban Tổ chức và đại diện Ban Giám khảo trao giải Nhất. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

“Điều quan trọng là cuộc thi đã nuôi dưỡng cho các em năng lực mỹ cảm thông qua sự quan sát tinh tế những điều nhỏ bé quanh mình. Những câu chuyện về ước mơ, về đêm Trung Thu hay tình cảm đoàn viên được kể bằng các chi tiết rất cụ thể, sinh động. Đó chính là ý nghĩa lớn lao nhất: Dạy các em biết bắt đầu từ những điều bình dị nhất để chắp cánh cho ước mơ vươn ra thế giới rộng lớn,” nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 300 tác phẩm của các em thiếu nhi mọi miền Tổ quốc.

Thiếu nhi Việt Nam giành Giải Vàng cuộc thi vẽ tranh quốc tế tại Hong Kong Thí sinh 13 tuổi Hoàng Ngọc Hân giành Giải Vàng bảng Thanh thiếu niên tại cuộc thi vẽ tranh quốc tế ở Hong Kong với tác phẩm “Chim Lạc của Quê hương,” góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam.

Trong vai trò Giám khảo, nhà thơ, nhà báo Huỳnh Mai Liên (Đài Truyền hình Việt Nam) đặc biệt yêu thích những ý tưởng trong trẻo, ngộ nghĩnh, và độc đáo của các em: “Có những ý tưởng khiến tôi ngỡ ngàng vì các bạn chọn hình ảnh đẹp và ý nghĩa. Ông Trăng có hình ảnh của người ông, người bố đã đi xa. Vầng Trăng là những quả bưởi do tay bà chăm bón, để mùa Trung Thu có cả một vườn Trăng. Và qua nhiều bài thơ, các em đều chung ý nghĩa Tết Trung Thu là Tết đoàn viên của gia đình.”

Tác phẩm “Cùng trăng xuống phố” của em Phạm Doãn Tú Uyên được trao giải Nhất. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao giải cho 19 tác phẩm xuất sắc khác./.

Tác phẩm được trao giải Nhất.