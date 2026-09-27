Lâm Đồng: 5 em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Chiều 27/9, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực biển thuộc xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng làm hai em nhỏ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 15 giờ, ngày 27/9, 5 em nhỏ rủ nhau xuống tắm tại khu vực bãi biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa.Trong lúc tắm, các em không may bị đuối nước.

Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng cứu được 3 em nhỏ và đưa vào bờ an toàn, riêng 2 em còn lại đã tử vong.

Danh tính hai nạn nhân được xác định là T.V.R.T. (sinh năm 2019) và L.D.H.K. (sinh năm 2015), cùng ngụ xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng.

Lực lượng Công an xã Phan Rí Cửa đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai em cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Hiện nay, thời tiết khu vực biển Lâm Đồng thường xuyên có mưa lớn, sóng to. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cẩn thận khi tắm biển, đặc biệt là những em nhỏ không nên tắm biển mà không có người lớn đi kèm./.

Quảng Ngãi: Kịp thời cứu 5 học sinh đuối nước ở biển Mỹ Khê​ Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ thuộc Tổ Quản lý bãi biển Mỹ Khê nhanh chóng mang phao tròn tiếp cận, ứng cứu, đưa các em vào bờ an toàn. Vị trí gặp nạn cách bờ khoảng 40-50m.