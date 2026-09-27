Cà Mau khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng thiên tai

Ngày 27/9, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau vừa ban hành Công văn hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao độ lực lượng, phương tiện hỗ trợ nhân dân khắc phục ảnh hưởng của thiên tai do mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết từ ngày 19/9 đến 25/9 làm gia tăng nguy cơ ngập úng diện rộng, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương rà soát cụ thể đến từng khu vực, hộ dân, cơ sở sản xuất, xác định chính xác diện tích bị ngập và thiệt hại thực tế để kịp thời hỗ trợ người dân ổn định đời sống, khôi phục sản xuất theo quy định.

Song song đó, các đơn vị chức năng tập trung vận hành cống, trạm bơm, gia cố bờ bao, tiêu thoát nước để bảo vệ khu dân cư và vùng sản xuất; đặc biệt tập trung bảo vệ diện tích lúa chưa thu hoạch và chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó đợt triều cường mạnh dự báo diễn ra trong những ngày tới.

Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau giao Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo lực lượng công an, quân sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động tối đa lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” để hỗ trợ nhân dân tại các vùng xung yếu, ngập sâu.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sát dân, rà soát thống kê thiệt hại chính xác, không để người dân thiếu các điều kiện sinh hoạt thiết yếu.

Nhiều diện tích lúa ở Cà Mau bị ngập úng. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Thống kê sơ bộ cho thấy đợt thiên tai đã làm 6.866ha lúa Hè-Thu bị ngập úng, ngã đổ; hơn 11.000ha lúa-tôm mới gieo sạ bị ngập sâu; hơn 167ha rau màu, 224ha chuối và hơn 5.450ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng do tràn bờ.

Ngoài ra, mưa lớn kèm dông lốc còn làm 12 căn nhà của người dân bị sập và tốc mái.

Trước bối cảnh hàng nghìn ha lúa Hè-Thu bị ngập sâu, có nguy cơ mất trắng, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương ra quân, ngâm mình dưới nước gặt từng bó lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Ghi nhận tại xã Khánh Hưng, mưa dầm nhiều ngày qua làm mực nước nội đồng tăng cao. Cánh đồng lúa Hè-Thu hơn chục công của gia đình ông Trần Văn Tợ (ấp Nhà Máy B) bị ngập nước đến lưng người, khiến máy gặt đập liên hợp không thể vận hành.

Giữa lúc nhân công địa phương khan hiếm và nguy cơ mất trắng, hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng đã kịp thời có mặt hỗ trợ gặt tay thủ công.

Xúc động trước sự hỗ trợ của lực lượng quân sự, ông Trần Văn Tợ chia sẻ, gần ngày thu hoạch thì lại gặp mưa lớn kéo dài, lúa bị hư hại khoảng 70%. Đợt mưa này quá lớn khiến nước ngập tràn cả đường đi nên không thể bơm thoát nước ra được, máy cắt cũng không xuống ruộng được. May mắn, nhờ các anh em lực lượng đến phụ giúp, hỗ trợ gặt tay.

Khẳng định tinh thần trách nhiệm với nhân dân, Đại úy Bùi Văn Mãi, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Khánh Hưng nhấn mạnh, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, trước những diễn biến bất thường của thiên tai, thời tiết, lực lượng quân sự luôn quan tâm, chủ động hỗ trợ bà con.

Dù là ngày nghỉ nhưng anh em đều rất vui vẻ, nhiệt tình tham gia thu hoạch lúa giúp dân. Trong quá trình làm việc, ai cũng cẩn thận từng chút để hạn chế tối đa thất thoát, từ khâu cắt đến khâu vận chuyển lúa về nhà cho bà con đều giữ gìn cẩn thận.

Ấp Đội trưởng ấp Nhà Máy B Võ Phương Duy cho biết thêm, lực lượng dân quân thường trực và dân quân tự vệ tại chỗ được huy động tối đa với quyết tâm đưa lúa lên bờ nhanh nhất.

Thông tin về tình hình địa bàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Hưng Nguyễn Vũ Bằng cho biết xã còn hơn 1.700ha lúa chưa thu hoạch. Địa phương đang vận động người dân gia cố bờ bao, bơm tát nước và kiến nghị cơ quan chuyên ngành vận hành liên tục các trạm bơm, đầu tư hạ tầng tiêu thoát nước lâu dài.

Đợt mưa lớn vừa qua không chỉ gây ngập cục bộ tại các địa phương vùng sản xuất mà còn ở trung tâm nội ô tỉnh Cà Mau. (Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN)

Tại xã Khánh Bình, khoảng 1.000ha lúa Hè-Thu chưa thu hoạch trên tổng số 6.000ha xuống giống cũng đang bị ngập sâu. Dù 3 trạm bơm vận hành liên tục nhưng nước chưa rút, nền đất sình lún khiến máy gặt không thể tiếp cận.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Khánh Bình Đặng Chí Nguyễn thông tin, địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê số lượng người dân cần hỗ trợ để bố trí lực lượng dân quân tự vệ phối hợp các đoàn thể giúp người dân cắt lúa bằng tay kịp thời.

Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người dân. Đồng thời, xã chỉ đạo các ấp thống kê cụ thể mức độ thiệt hại của từng hộ làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ và chủ động kết nối với thương lái, doanh nghiệp để tiêu thụ nhanh lượng lúa sau thu hoạch.

Chỉ đạo công tác ứng phó trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện nhóm nhiệm vụ trước mắt và tính toán giải pháp lâu dài nhằm bảo đảm sản xuất, phòng chống thiên tai.

“Các địa phương phải thống kê, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình ảnh hưởng, thiệt hại; khẩn trương tháo úng nhưng phải tính toán phù hợp với điều kiện thủy văn và diễn biến thời tiết. Đồng thời, rà soát khả năng thu hoạch lúa tại từng vùng, chủ động nhu cầu hỗ trợ về bơm nước, máy gặt, máy sấy và nhân lực,” Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh, đồng thời chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan phải triển khai kịp thời, chính xác công tác hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Quy trình từ hướng dẫn, khoanh vùng đến khảo sát đánh giá tại xã và tỉnh cần được tập trung rút ngắn tối đa trong vòng 3 tuần trở lại để người dân kịp thời có nguồn vốn khôi phục sản xuất theo mùa vụ./.

Mưa lớn kéo dài gây khó cho nông dân Cà Mau thu hoạch lúa Hè Thu Chuỗi ngày mưa lớn kéo dài liên tục trong hơn 1 tuần qua trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã biến nhiều ruộng đang trổ chín và bước vào thu hoạch rộ chìm trong biển nước, gây đình trệ tiến độ thu hoạch.