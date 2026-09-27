Vụ Viện Pháp y tâm thần TW: Triệu tập đại diện viện với tư cách người liên quan

Theo kế hoạch, sáng 28/9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng 63 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương về 9 tội danh gồm: tàng trữ trái phép chất ma túy; tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa hối lộ; nhận hối lộ; môi giới hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm sai lệch hồ sơ vụ án; đánh bạc; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 65 bị cáo, có 48 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác. Có tổng số 19 bị cáo đang tại ngoại, 46 bị cáo bị tạm giam.

Bị cáo Nguyễn Thị Mai Anh (sinh năm 1979, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về 3 tội: “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174-Bộ luật Hình sự), “đưa hối lộ” (theo quy định tại Điều 364-Bộ luật Hình sự) và “môi giới hối lộ” (theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự).

Chồng của Mai Anh là Lê Văn Đông (tức Đông “Timo,” sinh năm 1978, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội) bị truy tố về 2 tội: “tàng trữ trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 249-Bộ luật Hình sự) và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” (theo quy định tại Điều 255-Bộ luật Hình sự).

Hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương là Trần Văn Trường (sinh năm 1973) và Ngô Văn Vinh (sinh năm 1962, đã nghỉ hưu), Dương Văn Lương (sinh năm 1962, cựu Phó Viện trưởng) cùng 45 bị cáo khác là các cán bộ, lãnh đạo, bác sỹ, điều dưỡng, bảo vệ của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và các bệnh viện tâm thần khác cùng bị truy tố về các tội: nhận hối lộ (theo quy định tại Điều 354-Bộ luật Hình sự); đưa hối lộ (theo quy định tại Điều 364-Bộ luật Hình sự); môi giới hối lộ (theo quy định tại Điều 365-Bộ luật Hình sự); lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 356-Bộ luật Hình sự); tàng trữ trái phép chất ma túy (theo quy định tại Điều 249-Bộ luật Hình sự); đánh bạc (theo quy định tại Điều 321-Bộ luật Hình sự).

15 bị cáo còn lại bị Viện Kiểm sát truy tố về các tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ, đưa hối lộ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy...

Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, có tổng số 31 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng triệu tập 70 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa, trong đó có đại diện Viện Pháp y tâm thần Trung ương, đại diện Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Mai Anh đã hối lộ các cán bộ, nhân viên của Viện để họ bỏ qua các sai phạm của Mai Anh trong quá trình điều trị tại đây; tạo điều kiện cho Mai Anh và các bệnh nhân khác tự do ra vào Viện trái pháp luật.

Bên cạnh đó, Mai Anh còn hối lộ để tác động đến việc ra kết luận giám định không đúng tình trạng tâm thần của Lê Văn Đông; môi giới cho nhiều đối tượng là các bị cáo, bị án đưa hối lộ cho các thành viên Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc để ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng tình trạng bệnh để được đi chữa bệnh bắt buộc nhằm trốn tránh việc bị giam, giữ và thi hành án hình phạt tù.

Cáo trạng xác định Mai Anh đã đưa hối lộ hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị cáo Mai Anh còn nhận số tiền rất lớn của nhiều đối tượng, sau đó chuyển một phần cho Trần Văn Trường, Hoàng Tất Thành (Giám định viên pháp y tâm thần, Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc) để tác động, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần của các đối tượng này.

Số tiền Mai Anh phải chịu trách nhiệm hình sự qua việc môi giới hối lộ để làm sai lệch kết luận giám định là 6 tỷ đồng, số tiền Mai Anh hưởng lợi từ việc môi giới hối lộ là 4,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Mai Anh còn có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 4 tỷ đồng trong việc thông tin gian dối bị cáo có thể tác động với các cơ quan tố tụng, hội đồng giám định tâm thần cho một số bị cáo được đi giám định tâm thần và kết luận bị bệnh tâm thần để được đi chữa bệnh bắt buộc.../.

Ngày 28/9, hai cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương ra hầu tòa Phiên tòa xét xử sơ thẩm 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương và 63 bị cáo về các tội danh liên quan đến ma túy, hối lộ, lừa đảo tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương sẽ diễn ra ngày 28/9.