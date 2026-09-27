Đem trường lớp khang trang đến với học sinh nơi biên cương tỉnh Quảng Trị

Sau gần một năm triển khai, 4 dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã biên giới Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị) đang được tập trung hoàn thiện.

Các hạng mục thiết yếu phục vụ dạy học, ăn, ở và sinh hoạt nội trú cơ bản hoàn thành, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện để học sinh vùng biên được học tập, chăm sóc và sinh hoạt trong môi trường khang trang, đồng bộ.

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục thiết yếu

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo “Chiến dịch xây dựng trường học tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị,” tiến độ thi công thực tế tại 4 dự án trọng điểm Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại các xã Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch đến nay đã đạt từ 80-88% giá trị hợp đồng.

Cụ thể, tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông, công trình có tổng mức đầu tư trên 220 tỷ đồng, khởi công ngày 16/11/2025, đến nay khối lượng thực hiện tại hiện trường ước đạt 88% giá trị hợp đồng.

Cơ sở vật chất được đầu tư khang trang, đầy đủ tại Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Các hạng mục thiết yếu phục vụ tổ chức khai giảng cơ bản hoàn thành, gồm nhà hành chính, quản trị và hỗ trợ học tập và phụ trợ; nhà lớp học khối trung học cơ sở; nhà học bộ môn trung học cơ sở; nhà học bộ môn tiểu học; nhà bếp và ăn.

Các hệ thống kỹ thuật và hạng mục phụ trợ thiết yếu cơ bản hoàn thành, đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động dạy học và sinh hoạt của nhà trường.

Thầy Hồ Văn Lam, giáo viên môn Lịch sử-Địa lý, Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông cho biết khi có trường mới, thầy cô giáo và học sinh đều phấn khởi, vui mừng. Trước đây, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ở trường cũ còn nhiều thiếu thốn, đường sá đi lại khó khăn. Vào mùa mưa lũ, việc di chuyển, duy trì dạy học cũng như chăm lo bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh nội trú gặp nhiều trở ngại, khó khăn.

Việc được chuyển về ngôi trường mới khang trang, có cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ sẽ giúp giáo viên và học sinh yên tâm hơn trong công tác dạy học và sinh hoạt. Thời gian tới, thầy và trò của trường sẽ quyết tâm tiếp tục nỗ lực, thi đua dạy tốt, học tốt để sau này phục vụ quê hương của mình.

Đối với 3 ngôi trường nội trú khác, tiến độ thi công cũng đạt được nhiều kết quả nổi bật. Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng, hiện tiến độ thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Trong số đó, khối nhà chức năng đã cơ bản hoàn thành 8/14 khối, có 6/16 hạng mục phụ trợ ngoài nhà hoàn tất.

Tiến độ thi công Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dân Hóa cũng đạt khoảng 80% khối lượng. Hiện trường đã cơ bản hoàn thành 9/20 khối nhà chức năng và 10/24 hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật.

Riêng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Trạch, tiến độ thi công đạt khoảng 83% khối lượng, trong đó, có 6/10 khối nhà chức năng và 6/18 hạng mục hạ tầng ngoài nhà đã hoàn thành.

Hiệu trưởng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông, thầy Lê Thanh Tùng cho hay từ khi được bàn giao công trình, hạng mục để đưa vào sử dụng, nhà trường đã bám sát kế hoạch của tỉnh về quản lý, vận hành trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới cũng như chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các quy chế quản lý học sinh, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng bộ phận và giáo viên, bảo đảm các điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, ngủ nghỉ và học tập cho học sinh.

Thuận lợi lớn của mô hình là tạo được điều kiện thuận lợi cho học sinh vùng biên giới được ăn, ở tập trung tại trường, được chăm lo bữa ăn, quản lý giấc ngủ và tổ chức học tập 2 buổi/ngày, phụ huynh không phải đưa đón con hằng ngày như trước.

Tuy nhiên, do đây là mô hình nội trú liên cấp từ lớp 1 đến lớp 9, nhiều học sinh nhỏ tuổi, nhất là từ lớp 1 đến lớp 3, chưa chủ động trong sinh hoạt và kỹ năng tự phục vụ cá nhân. Để giải quyết vấn đề trên, nhà trường lên kế hoạch phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Nang, Công an xã và Ban Chỉ huy Quân sự xã Đakrông hỗ trợ quản lý, hướng dẫn học sinh kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ, từng bước hình thành nền nếp sinh hoạt tại trường.

Sắm sửa trang thiết bị, chuẩn bị đưa vào vận hành

Song song với việc hoàn thiện các hạng mục xây dựng, công tác lắp đặt thiết bị, chuẩn bị điều kiện vận hành tại 4 trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch cũng đang được khẩn trương triển khai.

Thời gian qua, các trường đã khẩn trương lắp đặt thiết bị nội thất, thiết bị phục vụ dạy học và sinh hoạt nội trú cho học sinh, giáo viên theo tiến độ từng hạng mục hoàn thành. Bên cạnh đó, để chủ động đưa công trình vào sử dụng ngay khi hoàn thành, nhà trường cũng đã phân công, lập danh sách lãnh đạo, giáo viên, nhân viên phụ trách từng hạng mục, sẵn sàng tổ chức vận hành thử các hệ thống, thiết bị nhằm đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ dạy học, sinh hoạt nội trú và chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh khi các trường chính thức đi vào hoạt động.

Cô Trần Thị Hải Yến, giáo viên môn Khoa học tự nhiên, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông chia sẻ đối với một địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, việc có một ngôi trường khang trang, đầy đủ điều kiện học tập, ăn ở là niềm vui lớn đối với thầy cô và học sinh. Học sinh được ăn, ở và học tập tập trung tại trường, có thêm nhiều cơ hội vui chơi, học tập. Bên cạnh đó, giáo viên cũng có điều kiện gần gũi, chăm sóc các em.

Đặc biệt, vào mùa mưa lũ, thay vì phải nghỉ học do đường sá bị ngập, sạt lở, đi lại khó khăn, nguy hiểm thì nay học sinh có thể ở lại trường nên việc học tập không bị gián đoạn. Mặt khác, khi học sinh được tập trung tại trường, có sự quản lý, chăm sóc của thầy cô và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương cũng góp phần giảm bớt gánh nặng và khó khăn của giáo viên trong công tác vận động học sinh đến trường, hạn chế nguy cơ bỏ học.

Trước đó, Dự án xây dựng trường học tại các xã biên giới đất liền gồm Hướng Phùng, Dân Hóa, Đakrông và Thượng Trạch được triển khai thực hiện từ ngày 13/10/2025, do Ban Quản lý dự án tỉnh làm Chủ đầu tư.

Đến đầu tháng 9/2026, 4 dự án cơ bản hoàn thành các hạng mục thiết yếu. Tổng kế hoạch vốn được bố trí 1.061 tỷ đồng, đạt 100% tổng mức đầu tư; giải ngân lũy kế trên 700 tỷ đồng, đạt trên 66% kế hoạch vốn.

Giáo viên và học sinh hân hoan chào đón năm học mới trong ngôi Trường phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Đakrông. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết: Việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới là chủ trương, chính sách lớn có ý nghĩa của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện để học sinh vùng biên, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn, được học tập và sinh hoạt trong môi trường đầy đủ, thuận lợi hơn.

Với 4 trường được khánh thành, đưa vào sử dụng trong giai đoạn 1 và 11 trường tiếp tục được triển khai trong giai đoạn 2, ngành giáo dục Quảng Trị sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức vận hành hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện để học sinh vùng biên học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Trong thời gian tới, ngành giáo dục Quảng Trị sẽ phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức vận hành hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những trường còn lại sẽ tiếp tục được khởi công, xây dựng và vận hành một cách có hiệu quả.

Việc đầu tư, hoàn thiện các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới không chỉ đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất dạy và học mà còn tạo thêm điều kiện để học sinh được học tập, chăm sóc và rèn luyện trong môi trường ổn định, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn.

Những ngôi trường mới được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa giáo dục, góp phần duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo nền tảng để thế hệ trẻ vùng biên có thêm cơ hội học tập, trưởng thành, đóng góp xây dựng quê hương. Qua đó, giáo dục tiếp tục góp phần cùng các cấp, ngành củng cố đời sống dân cư, giữ vững ổn định và phát triển bền vững tại các địa bàn biên giới của tỉnh Quảng Trị./.

Khánh thành trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ Dự án Trường Trường Phổ thông dân tộc nội trú Liên cấp Tiểu học và THCS Petrovietnam - Phong Thổ được khởi công từ ngày 19/8/2025 với tổng mức đầu tư 280 tỷ đồng.

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