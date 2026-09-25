Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng.

Nội dung trên được nêu tại Thông báo số 500/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để giải quyết căn bản tình trạng thừa, thiếu giáo viên, gắn với nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm.

Trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp

Về giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các giải pháp theo quy định, chịu trách nhiệm trực tiếp bảo đảm đủ giáo viên thực hiện nhiệm vụ dạy học trên địa bàn, hoàn thành trong năm học 2026-2027.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện: tuyển dụng hết số biên chế được giao; điều động, thuyên chuyển, biệt phái, bố trí giáo viên dạy liên trường để xử lý thừa, thiếu cục bộ; thực hiện chế độ hợp đồng giáo viên theo quy định đối với cơ sở giáo dục còn thiếu giáo viên chưa thể bố trí bằng biên chế; chủ động bố trí ngân sách địa phương và các nguồn thu hợp pháp để thực hiện chi trả cho giáo viên hợp đồng; trường hợp vượt khả năng cân đối, khẩn trương báo cáo gửi Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định; trong năm học 2026-2027 phải chấm dứt tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp theo quy định do nguyên nhân chủ quan như chậm tuyển dụng, không ký hợp đồng, không bố trí kinh phí hoặc không điều tiết đội ngũ trong phạm vi thẩm quyền.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu nhu cầu biên chế, trên cơ sở xu hướng dân số, số học sinh, trường lớp, cơ cấu môn học và khả năng xã hội hóa; không đề xuất biên chế cao hơn nhu cầu thực tế, tránh phát sinh lãng phí; chủ động rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành giáo dục, trong đó có cơ sở dữ liệu về đội ngũ giáo viên, học sinh; cập nhật dữ liệu thường xuyên để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý, sử dụng và dự báo nhu cầu giáo viên được thực hiện trên cùng một cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung," chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; chỉ đạo thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với người dôi dư do sắp xếp cơ sở giáo dục bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và nhân văn…

Sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng hiệu quả đội ngũ dôi dư sau sắp xếp; chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; trong đó lưu ý:

Đối với cán bộ quản lý giáo dục được bố trí trở lại làm giáo viên: trường hợp đủ điều kiện, phù hợp chuyên môn: bố trí giảng dạy ngay; trường hợp có khả năng đáp ứng nhưng còn thiếu điều kiện giảng dạy: xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo bổ sung cụ thể theo môn học, cấp học và vị trí việc làm; trường hợp không phù hợp để giảng dạy: không bố trí bằng mọi giá mà thực hiện phương án điều động, bố trí công việc phù hợp hoặc giải quyết chế độ theo quy định.

Đối với nhân viên dôi dư, chỉ xem xét chuyển sang vị trí giảng dạy khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định…

Giáo viên và học sinh tại một lớp học. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và các quy định có liên quan, khắc phục căn bản tình trạng đặt hàng đào tạo không gắn với nhu cầu sử dụng lao động; nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ sinh viên sư phạm gắn với việc sử dụng sau tốt nghiệp, nhất là đối với môn học, địa bàn khó tuyển; cơ chế đăng ký, cam kết phục vụ, tuyển dụng hoặc bố trí công tác phù hợp; trình cấp có thẩm quyền trong năm 2026 để triển khai từ năm 2027.

Tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án biên chế giáo dục giai đoạn 2027-2031 báo cáo Đảng ủy Chính phủ trong tháng 10/2026 để trình cấp có thẩm quyền theo quy định; đồng thời rà soát, đề xuất phương án giải quyết số người đã thực hiện quy trình tuyển dụng đối với lĩnh vực giáo dục tại các địa phương, nhưng bị tác động bởi việc giao biên chế năm 2026.

Rà soát việc thực hiện chủ trương tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, hướng dẫn các địa phương không thực hiện giảm cơ học trong khi cơ sở giáo dục vẫn thiếu giáo viên theo định mức; tinh giản phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, vị trí việc làm và hiệu quả sử dụng nhân lực; rà soát các vướng mắc về tuyển dụng, điều động, biệt phái, sử dụng giáo viên; giải quyết chế độ, chính sách đối với giáo viên sau sắp xếp…

Chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm

Về nâng cao chất lượng đào tạo sư phạm và phát triển các trường sư phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở đào tạo giáo viên theo hướng thu gọn đầu mối, chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở các trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng; tập trung nguồn lực phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm với các tiêu chuẩn, tiêu chí rõ ràng và được đầu tư bài bản, vượt trội; bảo đảm các trường sư phạm trọng điểm phải phát triển trên 3 trụ cột: đào tạo-nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ.

Rà soát, chuẩn hóa chương trình và chuẩn đầu ra đào tạo giáo viên, áp dụng chung, có tính bắt buộc cho toàn bộ hệ thống để xóa bỏ sự chênh lệch chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm; bảo đảm sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng thực chất yêu cầu nghề nghiệp; đặc biệt chú trọng phẩm chất, đạo đức, ý thức trách nhiệm và liêm chính nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; kỹ năng quản lý lớp học, tâm lý học sinh; năng lực số, ứng dụng AI; tăng mạnh thời lượng, chất lượng thực hành sư phạm.

Đổi mới cơ chế tuyển sinh, trong đó bổ sung cơ chế đánh giá năng lực nghề nghiệp, yếu tố tâm lý sư phạm ngay từ đầu vào; cải tiến cơ chế kiểm định, bảo đảm thực chất, đo lường được tác động thực tế đối với đầu ra và khả năng thích ứng của sinh viên sau khi tốt nghiệp….

Xây dựng Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm

Cùng với đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tập trung xây dựng Đề án Phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo các trường sư phạm; trong đó xác định cụ thể số lượng cơ sở đầu tư trọng điểm, các dự án, công trình, phòng thí nghiệm, tổng mức đầu tư và nguồn vốn, cơ chế tài chính, các chính sách để phát triển đội ngũ giảng viên, sản phẩm đầu ra và thời hạn hoàn thành; trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV/2026.

Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách tiền lương, phụ cấp và đãi ngộ phù hợp đối với đội ngũ giảng viên trực tiếp đào tạo giáo viên, bảo đảm tương xứng với vai trò "đào tạo người thầy."

Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập. (Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN)

Bộ Tài chính phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án đổi mới cơ chế tài chính đối với các trường sư phạm; nghiên cứu, bổ sung chính sách tín dụng sinh viên cho sinh viên sư phạm và đổi mới cơ chế tài chính, chi ngân sách nhà nước đối với các trường sư phạm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn…

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động rà soát toàn bộ trụ sở, quỹ đất dôi dư, đất sạch sau sắp xếp, ưu tiên bố trí cho giáo dục đào tạo, nhất là những nơi còn thiếu trường, lớp như tại khu vực nội thành của Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; chủ động bố trí, hỗ trợ về mặt bằng sạch, đất đai, đầu tư, kinh phí và các điều kiện cần thiết để phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên trên địa bàn.../.