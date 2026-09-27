Khai quật, cất bốc hài cốt liệt sỹ ở Sơn La từ nguồn tin nhân dân

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” ngày 27/9, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Chiềng Khoong tổ chức khai quật, cất bốc 2 hài cốt liệt sỹ tại bản Cang Kiểng.

Trước đó, từ thông tin do ông Lường Văn Tụi và ông Hà Văn Pâng cùng trú tại bản Cang Kiểng, xã Chiềng Khoong cung cấp, lực lượng chức năng xác định khu vực vườn của gia đình anh Đèo Văn Thiêm là nơi an táng 2 liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Các lực lượng dâng hương tri ân các liệt sỹ sau khi được khai quật, quy tập để đưa về Nghĩa trang liệt sỹ xã Sông Mã, tỉnh Sơn La an táng theo quy định. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Sơn La (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La) phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Chiềng Khoong huy động 30 cán bộ, chiến sỹ, dân quân tự vệ tổ chức khoanh vùng, đào tìm tại các vị trí, khu vực được xác định là có phần mộ liệt sỹ.

Quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời gian chôn cất đã lâu, địa hình, cảnh quan và hiện trạng khu vực có nhiều thay đổi so với trước đây.

Sau 4 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tiến hành khai quật, quy tập 2 hài cốt liệt sỹ, thu nhận được xương sọ, xương ống chân, tay, răng và mảnh đạn...

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Sơn La đã lập biên bản hiện trạng, thu thập mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính các liệt sỹ, bàn giao hài cốt liệt sỹ cho Ủy ban Nhân dân xã Sông Mã để làm lễ truy điệu và an táng theo quy định./.

Sơn La: Sứ mệnh thiêng liêng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Với tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ, tỉnh Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị, đưa các Anh hùng liệt sỹ trở về quê hương.