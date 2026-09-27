Kết nối nguồn lực trí thức trẻ Việt Nam tại Australia với sự phát triển đất nước

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, ngày 27/9, Hội Sinh viên Việt Nam tại Australia (SVAU) đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình sinh hoạt chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, hợp tác khoa học-công nghệ Việt Nam-Australia và công tác phát triển Đảng trong lưu học sinh.

Chương trình được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp tại hai điểm cầu: Trụ sở Bộ Ngoại giao (Hà Nội) và Đại học Công nghệ Sydney (UTS, Australia), đồng thời kết nối trực tuyến với đông đảo lưu học sinh, trí thức trẻ và cộng đồng người Việt Nam tại nhiều bang của Australia.

Đây là hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) được SVAU và Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao ký kết năm 2025 nhằm tăng cường kết nối giữa các cơ quan trong nước với thế hệ trẻ kiều bào.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Nghị quyết được ban hành sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển lên hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học và lao động chất lượng cao ngày càng tăng.

Chia sẻ tại chương trình, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Ngô Trịnh Hà nhấn mạnh sinh viên và trí thức trẻ Việt Nam tại Australia không chỉ là lực lượng tiếp thu tri thức quốc tế mà còn là nguồn lực quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước tại địa bàn sở tại. Điểm đột phá của Nghị quyết 23 là sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy tiếp cận, chuyển từ chủ yếu vận động, chăm lo, kết nối sang đồng hành và tạo cơ chế phát huy nguồn lực kiều bào. Đóng góp của người Việt Nam ở nước ngoài không nhất thiết phải là trở về sinh sống lâu dài trong nước, mà có thể thông qua nghiên cứu, tư vấn chính sách, chuyển giao tri thức, kết nối công nghệ, đầu tư hay tham gia các mạng lưới chuyên môn xuyên biên giới.

Từ thực tiễn hoạt động của SVAU, Chủ tịch Huỳnh Tấn Đạt đề xuất cần xây dựng cơ chế tham vấn chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài theo từng vấn đề chính sách cụ thể, có đầu mối tiếp nhận và phản hồi minh bạch. Bên cạnh đó, SVAU đề xuất tăng cường kết nối với thế hệ trẻ người Australia gốc Việt sinh ra và trưởng thành tại địa bàn.

Bạn Đạt chỉ ra rằng trên thực tế có nhiều chuyên gia trẻ dù không thành thạo tiếng Việt vẫn rất chủ động cố vấn sinh viên và mong muốn đóng góp cho Việt Nam. Do đó, việc nghiên cứu thành lập mạng lưới dành riêng cho thanh niên gốc Việt thế hệ thứ hai sẽ giúp duy trì sự gắn kết bền vững thông qua hướng nghiệp, hợp tác chuyên môn và giao lưu văn hóa.

Các đại biểu cũng thảo luận sâu về giải pháp kết nối việc làm và nghiên cứu cho các tiến sỹ, nghiên cứu sinh trẻ tại Australia, đề xuất xây dựng kênh thông tin chính thống cập nhật liên tục bài toán nghiên cứu, dự án hợp tác, kinh phí, sở hữu trí tuệ từ các viện, trường và doanh nghiệp trong nước. Việc kết nối, theo các ý kiến tại chương trình, cần đi xa hơn việc chuyển tiếp thông báo, với những thông tin cụ thể về bài toán cần giải quyết, dữ liệu, kinh phí, tiêu chí chuyên môn, sở hữu trí tuệ và đơn vị chịu trách nhiệm tiếp nhận kết quả.

Trong tham luận về Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Tham tán, Trưởng Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ tại Australia Bùi Việt Khôi đã giới thiệu mô hình "Chuyến tàu công nghệ."

Mô hình này hướng tới xây dựng cơ chế đưa tri thức, công nghệ của kiều bào giải quyết trực tiếp các bài toán thực tế của doanh nghiệp và địa phương trong nước, dưới sự kết nối của các cơ quan đại diện và sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Cũng tại chương trình, các đại biểu và lưu học sinh đã được nghe quán triệt Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới."

Cụ thể hóa Chỉ thị này, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Australia Lê Thùy Trang cho biết việc triển khai Chỉ thị 07 đối với lưu học sinh cần gắn với thực tiễn học tập, nghiên cứu và trách nhiệm của mỗi cá nhân. Theo đó, kết quả không chỉ được thể hiện ở nhận thức mà cần thông qua những việc làm cụ thể, tinh thần trách nhiệm và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Liên hệ từ góc độ sinh viên, bạn Nguyễn Minh Đức, sinh viên Đại học UTS, cho rằng điều bạn tâm đắc là yêu cầu chuyển từ nhận thức sang hành động. Theo Đức, du học sinh có điều kiện tiếp cận môi trường học thuật, kiến thức và phương pháp mới, vì vậy trước hết cần nghiêm túc trong học tập, chủ động nâng cao kỹ năng, đồng thời chọn lọc những kinh nghiệm phù hợp để chia sẻ và đóng góp cho cộng đồng cũng như đất nước.

Chương trình cũng dành thời gian thảo luận về công tác phát triển Đảng trong lưu học sinh, tăng cường phối hợp giữa các chi bộ lưu học sinh với Hội Sinh viên tại các trường đại học ở Australia.

Thông qua các phiên thảo luận, nhiều vấn đề cụ thể được đặt ra, từ cơ chế tiếp nhận ý kiến chuyên gia, kết nối thế hệ trẻ gốc Việt, thông tin về cơ hội nghiên cứu, việc làm cho đến cách thức ghi nhận những đóng góp từ xa.

Những trao đổi này cho thấy yêu cầu kết nối nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài đang ngày càng hướng tới tính thực chất: không chỉ duy trì mối liên hệ với cộng đồng, mà cần tạo ra những cơ chế để tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới quốc tế có thể gắn với những nhu cầu cụ thể của đất nước.

Đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia, đây cũng là cơ hội để từ vị trí người học từng bước tham gia sâu hơn vào các mạng lưới khoa học, công nghệ, chuyên môn và giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Australia.

Theo đại diện ban tổ chức, chương trình sẽ tiếp tục được triển khai trong khuôn khổ hợp tác giữa SVAU và Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao, qua đó mở rộng các kênh thông tin, kết nối và hỗ trợ cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia./.

Sinh viên Việt Nam tại Australia thử sức với các bài toán AI thực tiễn UAVS Hackathon 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi công nghệ mang tính thực tiễn cho cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Australia, giúp người tham gia vận dụng kiến thức về AI.